Вт, 14.05.2019
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Мамаева и Кокорина после апелляции выпустят на свободу

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Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Правозащитник Алексей Федяров прокомментировал информацию о возможном этапировании нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в одну из колоний.

«Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой приговор. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырёх до девяти месяцев. Их выпустят либо аккурат к апелляции, либо сразу после нее. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО», — приводятся слова правозащитника на сайте телеканала «360».

8 мая Кокорин и Мамаев были приговорены к заключению в колонии общего режима. Форвард получил 1 год и 6 месяцев, хавбек – 1 год и 5 месяцев. К лишению свободы также были приговорены остальные обвиняемые по делу – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

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