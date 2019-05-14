Мамаева и Кокорина после апелляции выпустят на свободу

«Никуда их не этапируют. Понятно, почему вынесен такой приговор. На дворе май, они сейчас подадут апелляционные жалобы, которые в Москве рассматриваются от четырёх до девяти месяцев. Их выпустят либо аккурат к апелляции, либо сразу после нее. До этапа просто не успеют досидеть. Смешно даже говорить о том, что они куда-то поедут, а тем более подадут на УДО», — приводятся слова правозащитника на сайте телеканала «360».