Руководство домов призрения не ждет быстрого обогащения

Бизнес по уходу все чаще стал оказываться в центре внимания – новые дома призрения берут громкие названия, а недавно инвестиционный фонд BaltCap вложил в дом престарелых три миллиона евро. Работавшие в этой области деятельности предприниматели смотрят на это с усмешкой, поскольку, по их словах, речь идет о сфере деятельности, в которой невозможно быстрое обогащение, пишет Postimees.
«Я не слышал, чтобы кто-то получил невероятную прибыль. Может быть, я не умею делать бизнес», - улыбается руководитель Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, обслуживающего шесть домов призрения, Юло Тулик.
Это не означает, что содержание домов престарелых – неразумно, поскольку клиентов становится все больше, а потребность в такой услуге никуда не девается, но частной фирме, по словам Тулика, приходится сводить концы с концами: «Нам неоткуда взять крупную прибыль и бизнес-доходы. Это скорее социальное предприятие».
Самым крупным текущим расходом является зарплата работников, которая по сравнению со средней по стране мала. В то же время, нет возможности эту зарплату существенно поднять, поскольку это потянет за собой повышение цен на место в доме призрения: «Государство прекрасно повышает зарплаты медицинским сестрам, но повышение платы за место в доме призрения очень болезненно».
По его словам, расходы на рабочую силу в домах Южно-Эстонского центра опеки в прошлом году составляли 46 процентов от платы за место. Таким образом, если поднять зарплату, тут же повысится и стоимость места в доме призрения.
Пенсии не хватает
«В Эстонии нет такого богатого среднего класса, который был бы в состоянии оплачивать место в доме призрения для пожилых, то есть для матерей и отцов. А пенсии на это не хватает», - сказал Тулик.
Он выразил надежду, что новое правительство что-то в этой области сделает, поскольку все три коалиционные партии пообещали повышение пенсий. «Я этого в коалиционном договоре не вычитал, но, мне кажется, что это правительство вникнет в суть вопроса. Кажется», - сказал он.
Известные имена в бизнесе домов призрения
- В фирме Südamekodud OÜ 30 процентов принадлежат реформисту Райну Розиманнусу, остальное - Рене Ильвесу, Мартину Кукку и Яко Лаанемяги.
- Benita Kodu AS или дом призрения Villa Benita принадлежит собственнику Postimees Grupp Маргусу Линнамяэ.
- Амбициозно вошел в бизнес домов призрения бывший политик и скандальный предприниматель Андерс Цахкна, с которым связано PJV Hooldusravi, то есть Кейлаский центр обслуживающего лечения, который сейчас испытывает материальные трудности.
Кроме расходов на рабочую силу большой проблемой является ее нехватка. Уровень зарплат работников частных домов призрения остается в приделах 700-800 евро, поэтому, по словам Тулика, нет ни одного руководителя дома престарелых, который мог бы утверждать, что не испытывает дефицита кадров.
«Это серьезная проблема, и она все усугубляется. Подумайте сами, много ли вы встречали семей, в которых мать и отец говорят, что они бы хотели, чтобы их дети стали работниками по уходу в домах призрения. Явно не очень много. Раньше были проблемы с доярками, но их заменили роботами, а в дом призрения робота на работу не возьмешь. О человеке должен заботиться человек».
На вопрос, насколько велик маргинал администратора дома призрения, Тулик начал улыбаться: «В прошлом году наша прибыль составила два процента. Все деньги идут в инвестиции, поскольку требования к домам ужесточаются и их выполнение весьма затратно».
По словам Тулика, ситуацию могло бы исправить, если бы самоуправления начали вносить больший вклад в заботу о пожилых: «Нелогично, что человек, который всю жизнь работал, не может оплатить место в доме престарелых. Эта забота не должна ложиться на плечи детей, она должны быть делом самоуправления».
Руководитель Südamekodud OÜ Мартин Кукк подтвердил, что возможные инвесторы довольно быстро понимают, что речь не идет о секторе, в котором можно ожидать высокой производительности. В то же время, он добавил, что речь идет о стабильной сфере деятельности, которая требует социального нерва и желания создавать дополнительную ценность.
«У меня как у молодого мужчины, есть время строить и ждать, вдруг когда-то можно будет увидеть и результат. Нетерпеливым явно разумнее инвестировать куда-то в другие области», - посоветовал он.
Как много мест в домах призрения сейчас не хватает, по словам Кукка, сказать точно невозможно. «Факт, что население стареет. Нужно учесть и то, что дома призрения в Эстонии часто амортизированы, а центры опеки в самом плохом состоянии и долго в таком виде работать не смогут», - добавил он.
И по словам Кукка, развитие сферы деятельности больше всего тормозит нехватка рабочей силы: «Пустующий дом или доступ к капиталу не гарантируют хорошего ухода. Если из платы за место можно платить зарплаты, налоги, питание, заказать средства по уходу, предложить деятельность по интересам и обслужить банковский кредит, то в случае самого оптимистического сценария собственники вернут свои инвестиции через десять лет».
Правильное время для изменений
Председатель совета AS Viru Haigla, управляющего сетью Pihlakodu, Игорь Пихель сказал, что требования к домам призрения все ужесточаются, поэтому сейчас настало время для радикальных изменений.
«Пенсионный фонд это понял и внедрился в бизнес, - объяснил он инвестицию BaltCap в Pihlakodu. – Это открывает двери и для некоторых других инвесторов. И мы в последние полтора года понимаем, что важен диалог с государством и самоуправлением, наряду с этим увеличивается значимость инвесторов. Обещания как во время местных, так и во время государственных выборов оставляют желать лучшего, но и их не выполняют».
Инвестиции в бизнес домов призрения Пихель сравнил с покупкой государственных долговых расписок – вкладываешься в правильное дело, но нужно иметь терпение: «Мы не избежим старости. Вопрос в том, как делать правильные вещи в правильное время. Сектор очень стабилен. Это не победный забег за быстрой прибылью. Это скорее не терпящее отлагательств дело, чтобы успеть завоевать позицию на рынке и создать себе заслуживающий доверия образ».
Вклад самоуправлений уменьшается
Главный специалист отдела опеки Министерства социальных дел Кетри Куппер
В конце 2017 года в Эстонии насчитывались 158 учреждений, оказывающих услугу общей опеки. Около 60 процентов из них являлись учреждениями местных самоуправлений, а остальные принадлежали частным предприятиям. В конце 2017 года в домах общей опеки было 8356 мест для обслуживания и в течение года услугу оказали почти 12 000 человек.
Государство не ведет учет очереди за местами в домах общего ухода, поскольку организация ухода за пожилыми является задачей самоуправлений – таким образом, самоуправление должно гарантировать места и планировать их количество. Самоуправление должно оценить, сколько у него должно быть администраторов какой-либо услуги и на основе этого спланировать объемы услуги. Услуга должна оказываться так, чтобы ее потребитель мог безопасно жить в подходящей ему среде. Расчетные расходы услуги общего ухода в 2017 году составляли 658 евро на человека. По данным Министерства социальных дел, нуждающийся в помощи и члены его семьи должны были в среднем оплачивать 78 процентов, а вклад самоуправления составлял 22 процента.
Вклад местных самоуправлений в расходы домов общего ухода сокращается уже пять лет. Меньшее участие мотивирует самоуправления направлять людей в дома общего ухода, поскольку в таком случае большую часть расходов оплачивают человек и его семья.
Первым решением для нуждающегося в помощи должно было предлагающееся самоуправлением домашнее обслуживание. Дом призрения должен быть последним вариантом. Но домашнее обслуживание затратно для самоуправлений.
Поскольку самоуправления автономны, у них есть право вводить объем и порядок оплаты услуги. Но человек не должен остаться без помощи.
Это означает, что если человек нуждается в услуге общего ухода, то местное самоуправление должно обеспечить ее. У самоуправлений есть право брать плату за услугу общего ухода, но размер платы не должен становиться препятствием для получения человеком такой услуги.