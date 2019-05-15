Руководство домов призрения не ждет быстрого обогащения

По словам Тулика, ситуацию могло бы исправить, если бы самоуправления начали вносить больший вклад в заботу о пожилых: «Нелогично, что человек, который всю жизнь работал, не может оплатить место в доме престарелых. Эта забота не должна ложиться на плечи детей, она должны быть делом самоуправления».

Руководитель Südamekodud OÜ Мартин Кукк подтвердил, что возможные инвесторы довольно быстро понимают, что речь не идет о секторе, в котором можно ожидать высокой производительности. В то же время, он добавил, что речь идет о стабильной сфере деятельности, которая требует социального нерва и желания создавать дополнительную ценность.

«У меня как у молодого мужчины, есть время строить и ждать, вдруг когда-то можно будет увидеть и результат. Нетерпеливым явно разумнее инвестировать куда-то в другие области», - посоветовал он.

Как много мест в домах призрения сейчас не хватает, по словам Кукка, сказать точно невозможно. «Факт, что население стареет. Нужно учесть и то, что дома призрения в Эстонии часто амортизированы, а центры опеки в самом плохом состоянии и долго в таком виде работать не смогут», - добавил он.

И по словам Кукка, развитие сферы деятельности больше всего тормозит нехватка рабочей силы: «Пустующий дом или доступ к капиталу не гарантируют хорошего ухода. Если из платы за место можно платить зарплаты, налоги, питание, заказать средства по уходу, предложить деятельность по интересам и обслужить банковский кредит, то в случае самого оптимистического сценария собственники вернут свои инвестиции через десять лет».

Правильное время для изменений

Председатель совета AS Viru Haigla, управляющего сетью Pihlakodu, Игорь Пихель сказал, что требования к домам призрения все ужесточаются, поэтому сейчас настало время для радикальных изменений.

«Пенсионный фонд это понял и внедрился в бизнес, - объяснил он инвестицию BaltCap в Pihlakodu. – Это открывает двери и для некоторых других инвесторов. И мы в последние полтора года понимаем, что важен диалог с государством и самоуправлением, наряду с этим увеличивается значимость инвесторов. Обещания как во время местных, так и во время государственных выборов оставляют желать лучшего, но и их не выполняют».

Инвестиции в бизнес домов призрения Пихель сравнил с покупкой государственных долговых расписок – вкладываешься в правильное дело, но нужно иметь терпение: «Мы не избежим старости. Вопрос в том, как делать правильные вещи в правильное время. Сектор очень стабилен. Это не победный забег за быстрой прибылью. Это скорее не терпящее отлагательств дело, чтобы успеть завоевать позицию на рынке и создать себе заслуживающий доверия образ».

Вклад самоуправлений уменьшается

Главный специалист отдела опеки Министерства социальных дел Кетри Куппер

Кетри Куппер. ФОТО: Частный архив

В конце 2017 года в Эстонии насчитывались 158 учреждений, оказывающих услугу общей опеки. Около 60 процентов из них являлись учреждениями местных самоуправлений, а остальные принадлежали частным предприятиям. В конце 2017 года в домах общей опеки было 8356 мест для обслуживания и в течение года услугу оказали почти 12 000 человек.

Государство не ведет учет очереди за местами в домах общего ухода, поскольку организация ухода за пожилыми является задачей самоуправлений – таким образом, самоуправление должно гарантировать места и планировать их количество. Самоуправление должно оценить, сколько у него должно быть администраторов какой-либо услуги и на основе этого спланировать объемы услуги. Услуга должна оказываться так, чтобы ее потребитель мог безопасно жить в подходящей ему среде. Расчетные расходы услуги общего ухода в 2017 году составляли 658 евро на человека. По данным Министерства социальных дел, нуждающийся в помощи и члены его семьи должны были в среднем оплачивать 78 процентов, а вклад самоуправления составлял 22 процента.

Вклад местных самоуправлений в расходы домов общего ухода сокращается уже пять лет. Меньшее участие мотивирует самоуправления направлять людей в дома общего ухода, поскольку в таком случае большую часть расходов оплачивают человек и его семья.

Первым решением для нуждающегося в помощи должно было предлагающееся самоуправлением домашнее обслуживание. Дом призрения должен быть последним вариантом. Но домашнее обслуживание затратно для самоуправлений.

Поскольку самоуправления автономны, у них есть право вводить объем и порядок оплаты услуги. Но человек не должен остаться без помощи.

Это означает, что если человек нуждается в услуге общего ухода, то местное самоуправление должно обеспечить ее. У самоуправлений есть право брать плату за услугу общего ухода, но размер платы не должен становиться препятствием для получения человеком такой услуги.