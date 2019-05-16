Внимание, необычный и вкусный розыгрыш! Присоединяйтесь!

Как мы уже писали, особенностью нового ресторана стали необычные блюда. Нет, не беспокойтесь, никаких экзотических продуктов - всё наше, местное. Просто у одного из шефов и совладельца ресторана Романа Сокальского отменное чувство юмора. Вот он и дает блюдам веселые названия: животик, сосисон, гамбос...

ФОТО: Kalamaja gastro.

Да и внешний вид у блюд неожиданный: принципиально не будем рассказывать, что за блюдо вот на этой фотографии - сходите и спросите сами. Пусть интрига останется интригой. Отметим только, что это зеленое чудо мы разыгрывать не будем. Пока не будем.

Для нашего розыгрыша Роман Сокальский предложил ужин из трех блюд. На закуску победителям подадут тартар из эстонской говядины с луком-шалот, гелем из яичного желтка, копченым поп-корном и аджикой. Это - для любителей мяса.

Предполагается, что в ресторан придет влюбленная пара. Или супруги. Женщины обычно предпочитают рыбу. Поэтому вторая закуска - рыбная. Вообще-то это соленая форель с битым огурцом и луковым винегретом и картофельным чипсом. Но посмотрите, как выглядит блюдо! Рыба окружена самым настоящим кружевом из картошки. Очень привлекательно, правда? Вопрос, чем и за что били огурец, победители смогут задать шефу.

В меню эта закуска называется «лиловая рыба». Огурец рассмотрели? ФОТО: Ярослав Фролов / Kalamaja Gastro

Горячих блюд разыгрывается тоже два. Первое, как вы догадались, мясное. Роман назвал его просто и коротко - «метр». Это - свиная колбаса. Но не просто колбаса, а приготовленная вручную свиная колбаса длиной в один метр!

Уже ставший знаменитым "Метр" от Сокальского. ФОТО: Facebook / Kalamaja gastro

Свинина на колбасу идет местная, фермерская, на гарнир Сокальский предлагает толченый картофель, брюссельскую капусту, шнитт-лук и аджику.

Обратите внимание: не пюре, не крем из картофеля, а толченый картофель - по-мужски, брутально так размятый. К шкворчащей жареной колбасе подходит идеально. Абсолютно мужское блюдо. Так что победителю должно достаться все! Потому что для дамы у нас припасено другое блюдо!

А пока посмотрите короткое видео: вот так, вручную, Роман Сокальский готовит эту ставшую знаменитой колбасу из местной фермерской свинины.

Понятно, что даме мы опять предложим рыбу. И не просто рыбу, а рыбную котлету Vana-Kalamaja. И не просто рыбную котлету, а котлету из палтуса. И это еще не всё. Откроем тайну: котлета сделана из фарша, в котором сошлись свежий и копченый палтус. Во рту тает, смею заверить! На гарнир подадут картофельно-гороховое пюре. Да, тут уже пюре - даме не к лицу есть просто толченую картошку, да и палтус - рыба деликатесная, к ней пюре подавай!

Котлета Vana-Kalamaja ФОТО: Ярослав Фролов / Kalamaja Gastro

Кроме пюре к котлете полагается капуста брокколини и морковь. А также сервированный отдельно соус тартар. На фото соус слева, в мисочке. Его можно использовать на свое усмотрение: перемешав всё, сдобрить им сочную котлетку или класть на тарелку понемногу.

Ну и наконец десерт. Ах, этот десерт! Называется он просто - бутер.

Загадочный сладкий бутер. Из чего он приготовлен и почему сладкий? ФОТО: Ярослав Фролов / Kalamaja Gastro

Думаете, что мы ошиблись и назвали десертом какой-нибудь аппетайзер с колбасой и маслом? Или фотографию перепутали? Не тут -то было: это самый настоящий десерт. Колбаса только притворяется колбасой, а на самом деле это - печенье в стиле kirju koer. И масло тут не масло, а крем-брюле из манго, а якобы хлеб – это и не хлеб вовсе, а шоколадный бисквит.

К такому ужину победителям подадут бутылочку вина. А если мы хорошо попросим, то и ставший очень популярным огуречный коктейль. Так что - ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!