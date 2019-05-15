Таллиннская детская больница просит помощи в покупке спасающего жизни реанимобиля

«Реанимобили обычно предусмотрены для доставки в больницу пациентов в тяжелом состоянии, особенность же детского реанимобиля заключается в том, что транспортируются дети разных возрастов: от крайне недоношенных детей и до 18-летних подростков, - объяснила руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии доктор Мари-Лийс Ильмоя. – Для нас важно, чтобы дети Эстонии получали максимально хорошее лечение, поэтому и детский реанимобиль должен быть оснащен по самым современным технологиям. Реанимобиль должен быть постоянно готов к вызовам».

«Все реанимобили Таллиннской детской больницы начиная с 1992 года приобретались на средства благотворителей, и мы надеемся, что и на этот раз люди найдут возможность внести свой вклад в покупку реанимобиля. Мы заранее от души благодарим всех, - сказала руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер. – Реанимобили и содержащиеся в них технологии нуждаются в замене каждые пять-шесть лет, чтобы обеспечить детям при доставке в больницу те же условия и возможности, которые существуют в отделении интенсивной терапии».

Детский реанимобиль должен быть готов к оказанию всего объема интенсивной терапии III степени. Самым дорогим прибором в реанимобиле является кювеза, то есть инкубатор, в котором можно транспортировать самых маленьких и хрупких недоношенных детей. Оснащение должно включать все возможности для управляемого дыхания, введения лекарств в виде ингаляторов, установки канюли в центральную вену или артерию, возможность полномасштабного мониторинга, в том числе прямого отслеживания артериального давления, инфузионной терапии и аспирации.

Детский реанимобиль Таллиннской детской больницы в год в среднем совершает 250 выездов для транспортировки находящихся в тяжелом состоянии пациентов. Кроме того, при необходимости его используют в качестве транспорта для новорожденных в роддомах Таллинна, а также для доставки новорожденных из родильных отделений больниц по всей Эстонии в отделение для новорожденных Таллиннской детской больницы. Регион обслуживания реанимобиля Таллиннской детской больницы простирается с севера Эстонии до Пайде и с островов до Нарвы.

Сделать пожертвование на приобретение реанимобиля можно, позвонив на телефоны пожертвований Фонда поддержки Таллиннской детской больницы:

900 7705 – 5 €

900 7710 – 10 €

900 7715 – 25 €.

Или банковским переводом (в строке назначение платежа нужно указать «reanimobiil»):

Swedbank: EE142200221001137609

SEB: EE481010220026847017

Luminor: EE921700017000265265

LHV: EE677700771001364621.

Пожертвовать можно и на сайте Фонда поддержки.

Фонд поддержки Таллиннской детской больницы был учрежден в 1993 году. 26 лет фонд работал ради того, чтобы помочь в формировании дружественной по отношению к детям больницы и привлечь лучшую медицинскую помощь в Таллиннскую детскую больницу. Своей деятельностью Фонд поддержки хочет сделать отношение к детям и особенно к больным детям более позитивным.