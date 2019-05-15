Картина дня: задержание судна с эстонскими моряками, сгоревший автобус и шпионские игры в Виймси

Вакансия для настоящих мужчин: приходи работать, а не ныть как бабка

Предприятие Autolink Baltics AS, занимающееся организацией логистики транспортных средств, разместило в социальных сетях юмористическое объявление, в котором четко описаны требования к кандидатам. Компания поясняет, что в последнее время появилось слишком много изнеженных водителей фур. Читайте далее...

Галерея: заложен краеугольный камень самого уникального здания Эстонии

Девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень двадцатиэтажного жилого и офисного здания Torn, которое появится в столичном районе Кристийне. Самые смелые смогли подняться в корзине подъемника на высоту верхнего этажа, чтобы насладиться панорамным видом на Таллинн, который будет открываться из самого эксклюзивного в стране пентхауса. Читайте далее...

Андрус Ансип: единственное угрожающее нам меньшинство – это EKRE

Долгие годы у Эстонии был завидный имидж образцового государства. Развитие нашей демократии и экономики рассматривалось как подлинная история успеха. Это и неудивительно, поскольку ни в одной другой европейской стране с 1993 года экономика не росла в 17 раз (sic!). Ни в одной другой стране не делалось столько инвестиций в относительных цифрах, сколько в Эстонии. Теперь Эстония удостоилась в зарубежных СМИ прямо противоположного внимания, пишет кандидат в депутаты Европарламента от Партии реформ Андрус Ансип в Postimees. Читайте далее...

Галерея: День Таллинна начался с открытия ворот премьер-министру

День Таллинна традиционно начался с торжественного открытия ворот на улице Люхике ялг, разделяющих Вышгород и Нижний город. Читайте далее...

ERR осуждает словесное нападение Марта Хельме на журналистку

Эстонское национальное радиовещание осудиловысказывание председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, прозвучавшее в передаче Esimene Stuudio во вторник, где он заявил, что корреспондент ETV Мария-Анн Рохемяэ два с половиной года назад солгала в эфире в США. Читайте далее...

Таллиннская детская больница просит помощи в покупке спасающего жизни реанимобиля

Фонд поддержки Таллиннской детской больницы начал благотворительную акцию «Без реанимобиля жизнь невозможна» с целью покупки нового детского реанимобиля для Таллиннской детской больницы. Стоимость машины вместе с необходимым оборудованием ориентировочно составляет 200 000 евро. Читайте далее...

SEB: план сделать II пенсионную ступень добровольной наносит ущерб эстонским предприятиям

План сделать вторую пенсионную ступень добровольной уже сейчас наносит ущерб возможностям финансирования эстонских компаний, считает фондовый управляющий банка SEB Эндрико Вырклаэв. Читайте далее...

Клиенты Telia не могут парковаться

Один из крупнейших операторов мобильной связи Telia сообщил, что в сетях данной компании сейчас невозможно пользоваться услугой «M-parkimine». Читайте далее...

Исполняющий обязанности премьер-министра Март Хельме: в правительстве нет консенсуса по пограничному договору

Исполняющий обязанности премьер-министра глава МВД Март Хельме сказал, что в правительстве нет единогласия по вопросу эстонско-российского пограничного договора. Читайте далее...

“Безысходность” или “не такая, как все”: какой слоган поможет привлечь в Нарву туристов и инвесторов?

Какую ассоциацию у туристов и инвесторов должно вызывать слово “Нарва”? Представительство Совета министров Северных стран организовало в Нарве обсуждение, каким мог бы быть бренд города. Предложения прозвучали самые разные, в том числе такие, которые трудно воспринимать всерьез. Но для подготовки заявки на титул Культурной столицы Европы эту работу надо будет проделать уже не в шутку. Читайте далее...

Эстонские таможенники обнаружили тайник в автобусе из России