Картина дня: задержание судна с эстонскими моряками, сгоревший автобус и шпионские игры в Виймси

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Россия задержала в Балтийском море судно с эстонским экипажем
Рыболовецкое судно под флагом Финляндии задержали калининградские пограничники в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Читайте далее...
Фото: в Рапла сгорел дотла автобус, везший детсадовцев на экскурсию
В Рапла сгорел автобус, который вез детей из детского сада на экскурсию. Читайте далее...
Шпионские игры и тайники с фентанилом в лесу Виймси
"Буйвидас, Хенрикас Буйвидас", - представился секретный агент из Литвы мужчине по имени Дима возле одного из таллиннских строительных магазинов. Встречу с таинственным Димой организовала для литовского агента полиция Эстонии, от которой Буйвидас получил задание позвонить по указанному номеру и установить дальнейший контакт. Кто такой этот Дима и как он связан с эстонской полицией, спрашивать нельзя - ответа не будет, поскольку обстоятельства проникновения литовского агента в сеть преступного наркобизнеса покрыты государственной тайной. Читайте далее...
Галерея: новый кандидат в министры от EKRE встретилась с президентом
По сообщению канцелярии президента, в 10 часов в среду президент Керсти Кальюлайд встретилась в Кадриорге с кандидатом в министры внешней торговли и ИТ от EKRE Керт Кинго. Читайте далее...
Марина Кальюранд: Яна Тоом продолжает водить всех за нос
"Я хочу напомнить, что EKRE говорила о русскоговорящих жителях Эстонии как о «тиблах», «раковой опухоли», «миллионах рвущихся сюда ленивых тараканов»... Я тоже русская, и лично мне очень больно это слышать. Теперь эти люди получили пост председателя Рийгикогу, министерские портфели, власть принимать государственные решения и доступ к нашим личным данным. Вам не страшно?" Читайте далее...
Действия кастрюльной мафии возле таллиннского McDonald's попали на видео
На видеозаписи, сделанной вчера возле McDonalds на Палдиском шоссе, видно, как жертвой стал пожилой мужчина, который не особо понимал происходящее. Читайте далее...
Видео: безрассудство водителей грузовиков на Таллиннской окружной дороге ужаснуло пользователей соцсетей
В Facebook-группе EZ-дуны! с понедельника распространяется видео, на котором запечатлен опасный стиль вождения водителей грузовиков на Таллиннской окружной дороге недалеко от Юри. Читайте далее...
Безумная погоня с трехлетним ребенком в машине: водителя-рецидивиста отправят в тюрьму
Дорожному хулигану, который в воскресенье в Раквере пытался на большой скорости уйти от полиции, придется провести за решеткой более года. Читайте далее...
Мать убитой школьницы из Кохтла-Ярве требует ужесточить наказание обвиняемому
Мать убитой 15-летней кохтла-ярвеской школьницы потребовала ужесточить приговор 19-летнему Артему Дроникову, которого суд первой инстанции признал виновным в совершении жестокого преступления. Читайте далее...
Галерея: сотрудники Налогового департамента обнаружили фургон, набитый сотнями тысяч контрабандных сигарет
На прошлой неделе сотрудники следственного отдела Ляэнаской службы Налогово-таможенного департамента (MTA) обнаружили на шоссе Валга-Уулу фургон с 520 000 контрабандных сигарет из Белорусси NZ Gold и Premiere, сообщила пресс-служба департамента. Читайте далее...
Вакансия для настоящих мужчин: приходи работать, а не ныть как бабка
Предприятие Autolink Baltics AS, занимающееся организацией логистики транспортных средств, разместило в социальных сетях юмористическое объявление, в котором четко описаны требования к кандидатам. Компания поясняет, что в последнее время появилось слишком много изнеженных водителей фур. Читайте далее...
Галерея: заложен краеугольный камень самого уникального здания Эстонии
Девелопер недвижимости Endover заложил краеугольный камень двадцатиэтажного жилого и офисного здания Torn, которое появится в столичном районе Кристийне. Самые смелые смогли подняться в корзине подъемника на высоту верхнего этажа, чтобы насладиться панорамным видом на Таллинн, который будет открываться из самого эксклюзивного в стране пентхауса. Читайте далее...
Андрус Ансип: единственное угрожающее нам меньшинство – это EKRE
Долгие годы у Эстонии был завидный имидж образцового государства. Развитие нашей демократии и экономики рассматривалось как подлинная история успеха. Это и неудивительно, поскольку ни в одной другой европейской стране с 1993 года экономика не росла в 17 раз (sic!). Ни в одной другой стране не делалось столько инвестиций в относительных цифрах, сколько в Эстонии. Теперь Эстония удостоилась в зарубежных СМИ прямо противоположного внимания, пишет кандидат в депутаты Европарламента от Партии реформ Андрус Ансип в Postimees. Читайте далее...
Галерея: День Таллинна начался с открытия ворот премьер-министру
День Таллинна традиционно начался с торжественного открытия ворот на улице Люхике ялг, разделяющих Вышгород и Нижний город. Читайте далее...
ERR осуждает словесное нападение Марта Хельме на журналистку
Эстонское национальное радиовещание осудиловысказывание председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, прозвучавшее в передаче Esimene Stuudio во вторник, где он заявил, что корреспондент ETV Мария-Анн Рохемяэ два с половиной года назад солгала в эфире в США. Читайте далее...
Таллиннская детская больница просит помощи в покупке спасающего жизни реанимобиля
Фонд поддержки Таллиннской детской больницы начал благотворительную акцию «Без реанимобиля жизнь невозможна» с целью покупки нового детского реанимобиля для Таллиннской детской больницы. Стоимость машины вместе с необходимым оборудованием ориентировочно составляет 200 000 евро. Читайте далее...
SEB: план сделать II пенсионную ступень добровольной наносит ущерб эстонским предприятиям
План сделать вторую пенсионную ступень добровольной уже сейчас наносит ущерб возможностям финансирования эстонских компаний, считает фондовый управляющий банка SEB Эндрико Вырклаэв. Читайте далее...
Клиенты Telia не могут парковаться
Один из крупнейших операторов мобильной связи Telia сообщил, что в сетях данной компании сейчас невозможно пользоваться услугой «M-parkimine». Читайте далее...
Исполняющий обязанности премьер-министра Март Хельме: в правительстве нет консенсуса по пограничному договору
Исполняющий обязанности премьер-министра глава МВД Март Хельме сказал, что в правительстве нет единогласия по вопросу эстонско-российского пограничного договора. Читайте далее...
“Безысходность” или “не такая, как все”: какой слоган поможет привлечь в Нарву туристов и инвесторов?
Какую ассоциацию у туристов и инвесторов должно вызывать слово “Нарва”? Представительство Совета министров Северных стран организовало в Нарве обсуждение, каким мог бы быть бренд города. Предложения прозвучали самые разные, в том числе такие, которые трудно воспринимать всерьез. Но для подготовки заявки на титул Культурной столицы Европы эту работу надо будет проделать уже не в шутку. Читайте далее...
Эстонские таможенники обнаружили тайник в автобусе из России
14 мая после полудня на пограничном пункте в Койдула проверили направлявшийся в Эстонию рейсовый автобус Scania с эстонскими номерами, следовавший по маршруту Псков-Нарва. Читайте далее...