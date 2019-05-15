Ребенок с синдромом Дауна учит жить моментом

Дети с синдромом Дауна очень жизнерадостные. Вот и Хенри не капризничает, а если болеет, то и плачет на удивление мало.

Диагноз Майре поставили на четвертом месяце беременности. Ей тогда было 37 лет. Педиатр-генетик Клиники ТУ и ученый Тийа Рейманд говорит, что именно возраст матери является фактором риск для рождения ребенка с синдромом Дауна.

Следующего теста Майре пришлось ждать две недели. «Я сразу сказала, что прерывать беременность не буду, и переубеждать меня не пытались, - вспоминает Майре. – Я видела, как бьется сердце ребенка, и для меня это означало жизнь».

Мать в себе не сомневалась. Были лишь вопрос – что подумают другие? «Кто-то из подруг сомневался, справлюсь ли, но я была уверена, что справлюсь. Страха я не испытывала».

Майре отмечает, что их с Хенри все же чураются, посматривают на них косо. Но пару десятков лет назад ситуация с детьми, как Хенри, была совсем другой. Инвалидность являлась табу: «В советское время от особенных детей настойчиво предлагали отказываться. Но в наших краях рядом с нами жил мужчина с синдромом Дауна. Я всегда думала, насколько смелой была его мать, что сохранила ребенка».

Другой взгляд: Герли прервала бы беременность

Диагноз – синдром Дауна – сыну Герли Лооренкс (42) поставили после рождения. В момент рождения ребенка ей было 39: «Мое внутреннее чутье сразу подсказало: что-то не так. Если бы диагноз поставили во время беременности, я бы ее прервала».

Герли забеременела в третий раз в 2015 году. В ходе рутинной проверки плода был обнаружен порок сердца и высокий риск хромосомного заболевания. Герли пришлось сделать биопсию хориона, в ходе которой берутся кусочки плаценты. Результатов анализов она ждала месяц, пока не раздался звонок, который она помнит очень хорошо: «У вас родится сын, и у него нет синдрома Дауна».

Но кроме порока сердца у ребенка было много других проблем. Через пуповину ребенку два раза делали переливание крови. Во время второго переливания ребенок начал шевелиться, иголка сломалась, и малышу пришлось родиться на месяц раньше при помощи кесарева сечения.

«Мне сказали, что ребенок в настолько плохом состоянии, что возможно его не будут пытаться лечить»,- вспоминает Герли. Два месяца мальчик провел в больнице. В то время ни врачи, ни мать еще не знали о синдроме Дауна. Болезнь диагностировали лишь в возрасте трех месяцев, когда мальчика принесли к врачу: «Теперь у нас есть жизнерадостный Рууди, которому уже три с половиной года».