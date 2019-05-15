Пропавший Константин найден

В среду вечером полиция сообщила, что пропавший 83-летний Константин найден, с ним все в порядке.
Ранее сообщалось, что сегодня утром он ушел из дома на Нарвском шоссе в Таллинне. Пожилой мужчина находился вместе со своим близким в магазине, но в момент оплаты на кассе родственники упустили его из виду и он пропал.
С момента исчезновения его искали поблизости, но пор безрезультатно. Сообщалось, что у Константина бывают провалы в памяти, поэтому опасались, что он не найдет дорогу домой.
Вечером полиция сообщила, что Константин найден, и поблагодарила всех за распространение информации.