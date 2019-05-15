Чт, 16.05.2019
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Пропавший Константин найден

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Пропавший Константин.

ФОТО: PPA

В среду вечером полиция сообщила, что пропавший 83-летний Константин найден, с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что сегодня утром он ушел из дома на Нарвском шоссе в Таллинне. Пожилой мужчина находился вместе со своим близким в магазине, но в момент оплаты на кассе родственники упустили его из виду и он пропал.

С момента исчезновения его искали поблизости, но пор безрезультатно. Сообщалось, что у Константина бывают провалы в памяти, поэтому опасались, что он не найдет дорогу домой.

Вечером полиция сообщила, что Константин найден, и поблагодарила всех за распространение информации.

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