Кто и зачем построил в Москве Дом холостяков?

Многие не раз видели живьем или на фотографиях этот огромный дом. «Корабль», «Титаник», «лежачий небоскреб» — количество прозвищ стремится к бесконечности.

Адрес: Москва, ул. Большая Тульская, 2 Год постройки: 1970–1990-е годы Авторы проекта: архитекторы Владимир Бабад и Всеволод Воскресенский Стиль: конструктивизм

«Дом-корабль», «Титаник»... А как еще назвать здание, напоминающее круизный лайнер? Следующее имя архитектурного чуда – «Дом атомщиков»: его построили по заказу Министерства среднего машиностроения СССР, занимавшегося атомной промышленностью.

Еще одно название – «Дом холостяков» – появилось из-за того, что именно в этом доме холостякам выдавались однокомнатные квартиры. Ну а «лежачим небоскребом» дом назвали, учитывая его большую длину.

У кого появилась идея дома-корабля, достоверно не известно. Самая распространенная версия: здание возводилось по финскому проекту, адаптированному советскими архитекторами.

Но есть критики, которые утверждают, что «Дом на Тульской» – продолжение идеи архитектора-конструктивиста Моисея Гинсбурга, создавшего знаменитый «Дом Наркомфина» на Новинском бульваре. И действительно: в доме много разноплановых квартир (от маленьких однушек до двухуровневых четырехкомнатных) плюс детский сад, прачечная, гастроном и кафе. Строительство заняло ни много ни мало — 20 лет.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Любопытно, что сначала возвели южные подъезды, потом – северные, а центральные достраивали в самом конце. Получилось, что в южной стороне здания уже жили люди, а в северной части только возводили нижние этажи.

Дом растянулся вдоль улицы на 400 метров. Здесь девять подъездов, 18 фактических этажей, из которых первый — высотой с пятиэтажку и с огромными арками — занят нежилыми помещениями: от детского сада до супермаркета.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Количество квартир: 980

Планировка: квартиры (даже двухэтажные) не отличаются большой площадью и удобной конфигурацией. Кухни – до 9 м2, а из-за узких лестничных проемов владельцам двухэтажных квартир проблематично менять мебель.

Сколько стоит квартира: от 7,5 млн рублей (103 500 евро) за однушку площадью 31 квадратный метр до 19,5 млн (269 000 евро) за двухэтажную со средним ремонтом.