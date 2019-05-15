Житель Эстонии обманул собственную сестру на 10 000 евро

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет 60-летнего Антона в том, что он вместе с 43-летним Вячеславом обманным путем набрал на имя своей сестры кредитов на 10 000 евро.
Согласно обвинению, женщина предоставила в распоряжение своего брата свою разговорную карту mobiil-id с договором, ИД-карту и банковскую карту вместе с ПИН-кодами. Используя эти документы, мужчины без ведома потерпевшей взяли на ее имя несколько кредитов на общую сумму 10 500 евро, передает Raplamaa Sõnumid.
Деньги сняли наличными, 500 евро из них получил Вячеслав, а остальное Антон оставил себе.
По словам прокурора Аарне Прууса, количество связанных с компьютерным мошенничеством преступлений выросло в сравнении с предыдущим годом, но случай Антона - не совсем классический. «Обычно схема такова, что случайный знакомый просит дать ему ИД-карту, банковскую карту и ПИН-коды к ним либо под предлогом предложения о работе, либо с просьбой помочь снять наличные за небольшую плату», - сказал он, добавив, что мораль всегда одна: свои документы нельзя давать никому, а ПИН-коды должны знать только вы сами.
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