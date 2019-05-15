Житель Эстонии обманул собственную сестру на 10 000 евро

Согласно обвинению, женщина предоставила в распоряжение своего брата свою разговорную карту mobiil-id с договором, ИД-карту и банковскую карту вместе с ПИН-кодами. Используя эти документы, мужчины без ведома потерпевшей взяли на ее имя несколько кредитов на общую сумму 10 500 евро, передает Raplamaa Sõnumid .

По словам прокурора Аарне Прууса, количество связанных с компьютерным мошенничеством преступлений выросло в сравнении с предыдущим годом, но случай Антона - не совсем классический. «Обычно схема такова, что случайный знакомый просит дать ему ИД-карту, банковскую карту и ПИН-коды к ним либо под предлогом предложения о работе, либо с просьбой помочь снять наличные за небольшую плату», - сказал он, добавив, что мораль всегда одна: свои документы нельзя давать никому, а ПИН-коды должны знать только вы сами.