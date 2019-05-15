Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Пярну: пятеро пострадавших

Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Пярну-Икла неподалеку от Пярну-Яагупи произошло ДТП с участием двух легковых машин и грузовика, пишет Pärnu Postimees.
По словам полицейского Тоомаса Вильтока, в 13.28 поступило сообщение в Центр тревоги о том, что на 99-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись легковые машины Toyota и Volkswagen и грузовик Scania.
По предварительным данным, ехавший со стороны Таллинна Volkswagen зацепил заднюю часть прицепа направлявшегося со стороны Пярну грузовика, а затем врезался в ехавшую за грузовиком Toyota.
В результате столкновения машин пострадали пять человек, их доставили в Пярнускую больницу.
Подробности аварии выясняются.
Движение в районе ДТП нарушено, полиция установила на шоссе дорожный знак с временным ограничением скорости.