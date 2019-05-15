Чт, 16.05.2019
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  • Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Пярну: пятеро пострадавших

Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Пярну: пятеро пострадавших

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Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Пярну-Икла неподалеку от Пярну-Яагупи произошло ДТП с участием двух легковых машин и грузовика, пишет Pärnu Postimees.

По словам полицейского Тоомаса Вильтока, в 13.28 поступило сообщение в Центр тревоги о том, что на 99-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись легковые машины Toyota и Volkswagen и грузовик Scania.

По предварительным данным, ехавший со стороны Таллинна Volkswagen зацепил заднюю часть прицепа направлявшегося со стороны Пярну грузовика, а затем врезался в ехавшую за грузовиком Toyota.

В результате столкновения машин пострадали пять человек, их доставили в Пярнускую больницу.

Подробности аварии выясняются.

Движение в районе ДТП нарушено, полиция установила на шоссе дорожный знак с временным ограничением скорости.

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