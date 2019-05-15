Безумная погоня с трехлетним ребенком в машине: водителя-рецидивиста отправят в тюрьму

Как сообщила Postimees пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, с 23-летним Тийтом Сувисте заключили сделку в рамках ускоренного производства. Молодого человека признали виновным по статье о систематическом вождении без правил и назначили ему наказание в виде тюремного заключения сроком на восемь месяцев.

«Поскольку человек и ранее наказывался Вируским уездным судом, к этому сроку добавили неотбытое наказание в 5 месяцев и 21 день. Итого Тийт проведет в тюрьме один год, один месяц и 18 дней. Наказание будет реальным», - сказала Филиппова.

По словам помощника прокурора Лийс Вайнола, отягчающим обстоятельством в этом уголовном деле стало то, что в машине Сувисте, помимо него самого, находились еще трое людей, жизни которых он подверг опасности. Одним из пассажиров был трехлетний ребенок.

«Кроме того, из материалов уголовного дела следует, что опасности подверглись не только находившиеся в машине лица. Это был полдень Дня матери, на улицах города было много народа. Остается только благодарить, что действия водителя не привели к человеческим жертвам», - сказала прокурор.

В прокуратуре такое поведение осудили и подчеркнули, что безопасность дорожного движения должен обеспечивать не только водитель, но и находящиеся в машине пассажиры, которые не должны провоцировать его на опасное поведение на дороге. Также подчеркивается, что подобным действиям нет оправданий, и в таких случаях правоохранительные органы реагируют жестко.

Наказание будет приведено в исполнение, когда приговор вступит в силу.

Сувисте также неоднократно задерживали в 2016 и 2017 году за вождение без прав. В феврале 2017 года Вируский уездный суд приговорил его более чем к полугоду тюремного заключения, которое заменили на общественно-полезные работы длительностью свыше 200 часов и назначили криминальный надзор.

Несмотря на это, Сувисте вскоре вновь дважды задержали в Ляэне-Вирумаа за вождение без прав. По этой причине в июле 2017 года суд приговорил его к реальному заключению сроком более чем на один год и один месяц. Сувисте ходатайствовал о том, чтобы наказание привели в исполнение позже, однако Тартуский окружной суд не удовлетворил ходатайство.

В марте 2018 года Вируский уездный суд решил освободить Сувисте и назначил ему криминальный надзор и электронное слежение. Сувисте нарушил примененные в отношении него правила, однако суд все же решил не лишать его свободы.

К сожалению, наказания на него не подействовали, и в ноябре прошлого года его вновь поймали без прав за рулем автомобиля. Суд приговорил Сувисте к тюремному заключению на девять месяцев, однако наказание заменили на 260 часов общественно-полезных работ.

В прошлое воскресенье Сувисте на Mercedes-Benz разъезжал по Раквере и по окрестностям города без прав. Когда полицейские дали ему сигнал к остановке, он отказался подчиняться и попытался скрыться на скорости 120 км/ч. Особенно опасной ситуацию делало то обстоятельство, что в машине находились еще двое взрослых и трехлетний ребенок.