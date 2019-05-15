Марина Кальюранд: Яна Тоом продолжает водить всех за нос

Пытаться переубедить или хотя бы заставить замолчать фанатиков – дело безнадежное. И Яна Тоом, как политик со стажем, должна понимать наивность аргумента «мы их перевоспитаем». Еще наивнее это звучит от политика, который хвалится своими несокрушимыми идеалами и ценностями. Да и можно ли верить человеку, который уже далеко не в первый раз предает своих избирателей и единомышленников? Помните, как она повернулась спиной к своим «сестрам» Ольге Ивановой и Оудекки Лооне, поменяв свое решение о выходе из партии за одну ночь и оставив их в одиночку обдумывать создание конкурирующего с Центристской партией избирательного списка. И именно это решение Тоом лишило так называемый список Сависаара надежды на успех.

Во второй раз Тоом всех обманула на ПБК в передаче «Русский вопрос», пообещав покинуть Центристскую партию на следующий же день, если центристы войдут в коалицию с EKRE. Два месяца спустя она предпочла увильнуть от решающего голосования вместо того, чтобы поступить по совести и сделать то, ради чего избиратели вручили ей свой мандат доверия. И мы услышали "Боюсь, что не сдержу свое обещание" в интервью "Актуальной камере"…

Это не просто лицемерие и фальшь одного конкретного человека. Это, по сути, был крах всего русскоязычного крыла Центристской партии. Разобщенные русскоязычные центристы, каждый из которых получил свой «пряник», не представляют собой никакой политической силы. Только объединившись и выступив единым фронтом, они могли предотвратить наступление экреской «чумы». Именно такая сильная и яркая фигура, как Яна Тоом, могла сплотить людей в своей партии и не допустить наступления эры EKRE. Очевидно, что дело тут не в идеалах, а в стремлении ухватиться за власть любой ценой.

Я хочу напомнить, что EKRE говорила о русскоговорящих жителях Эстонии как о «тиблах», «раковой опухоли», «миллионах рвущихся сюда ленивых тараканов»... Я тоже русская, и лично мне очень больно это слышать. Теперь эти люди получили пост председателя Рийгикогу, министерские портфели, власть принимать государственные решения и доступ к нашим личным данным. Вам не страшно?

Ну а еще Тоом, чтобы оправдать нынешнюю коалицию, как мантру повторяет слова о том, что Партия реформ ничем не лучше EKRE. Я не собираюсь выступать в роли адвоката реформистов, но они никогда не ставили под сомнение демократические ценности и устои нашего государства. Да, один видный политик Партии реформ позволил себе назвать Евгения Осиновского «сыном иммигранта». Помните, чем это закончилось? Этот министр был вынужден за свои слова подать в отставку.

Ну а что касается переноса Бронзового солдата, то несколько дней назад, 9 мая в передаче Esimene stuudio на ETV, Тоом, отвечая на вопрос ведущей, простила ли она Ансипа за перенос памятника из центра города, сказала, смотря в глаза бывшему лидеру реформистов, что «мы с Андрусом Ансипом, по всей видимости, будем коллегами, так что перед выборами было бы крайне глупо сжигать мосты, поскольку потом будет сложно общаться». Ну а далее, уже чуть ли не похвалив Ансипа, сказала, что «это единственный премьер-министр Эстонии, который 9 мая возложил венок к подножию Бронзового солдата». Как говорится, без комментариев.