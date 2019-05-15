Чт, 16.05.2019
Центристской партии необходимо пойти на столкновение с EKRE по какому-то вопросу. Пеэтер Хельме
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  • Эстонский раковый союз сдержал слово и удалил «раковую опухоль» с Ида-Вирумаа

Эстонский раковый союз сдержал слово и удалил «раковую опухоль» с Ида-Вирумаа

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Новый логотип кампании Эстонского ракового союза.

ФОТО: Эстонский раковый союз

В понедельник портал Rus.Postimees рассказал о вызвавшем бурю эмоций логотипе новой кампании Эстонского ракового союза.

Жители Северо-Востока Эстонии, а вместе с ними и причудцы возмутились тому, что призывающее всей Эстонией бороться с онкологией мероприятие авторы логотипа случайно превратили в иллюстрацию к высказыванию лидера EKRE Марта Хельме о «раковой опухоли на теле Эстонии». Символическая опухоль захватила весь восток страны, вызвав неприятные ассоциации.

Вызвавший бурную реакцию прежний логотип кампании Эстонского ракового союза.

ФОТО: Эстонский раковый союз

И Канцелярия канцлера юстиции Юлле Мадизе, и представители Ракового союза на запрос Rus.Postimees в один голос заявили, что им искренне жаль, что идея логотипа была воспринята именно так и пообещали пересмотреть концепцию, по возможности внеся исправления.

Слово вылилось в дело. С сегодняшнего дня у кампании «Всей Эстонией против рака», которой пытаются привлечь внимание к важности своевременного прохождения обследований, новый логотип.

Благодарим за быструю реакцию.

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