Эстонский раковый союз сдержал слово и удалил «раковую опухоль» с Ида-Вирумаа

Жители Северо-Востока Эстонии, а вместе с ними и причудцы возмутились тому, что призывающее всей Эстонией бороться с онкологией мероприятие авторы логотипа случайно превратили в иллюстрацию к высказыванию лидера EKRE Марта Хельме о «раковой опухоли на теле Эстонии». Символическая опухоль захватила весь восток страны, вызвав неприятные ассоциации.

Вызвавший бурную реакцию прежний логотип кампании Эстонского ракового союза. ФОТО: Эстонский раковый союз

И Канцелярия канцлера юстиции Юлле Мадизе, и представители Ракового союза на запрос Rus.Postimees в один голос заявили, что им искренне жаль, что идея логотипа была воспринята именно так и пообещали пересмотреть концепцию, по возможности внеся исправления.

Слово вылилось в дело. С сегодняшнего дня у кампании «Всей Эстонией против рака», которой пытаются привлечь внимание к важности своевременного прохождения обследований, новый логотип.