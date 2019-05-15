Действия кастрюльной мафии возле таллиннского McDonald's попали на видео
В Таллинне активизировались продавцы кастрюль, которые пытаются навязать свой товар, прежде всего, пожилым людям.
На видеозаписи, сделанной вчера возле McDonalds на Палдиском шоссе, видно, как жертвой стал пожилой мужчина, который не особо понимал, что происходит вокруг. К счастью, подозрительных торговцев заметил инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов и вмешался в происходящее.
«Действуют в паре, преимущественно возле магазинов и бензозаправок, где выбирают подходящую жертву среди паркующихся водителей. Затем один из напарников садится в машину на соседнее с водителем сиденье и начинает разговор, - рассказал Бойцов. - Для того, чтобы рассеять внимание, предлагают посмотреть какой-то товар - в данном случае, комплект кухонных ножей. В то же время второй напарник как бы невзначай кладет на заднее сиденье полный пакет кастрюль и сковородок. Затем начинают навязывать товар. Если жертва упирается, на нее начинают давить. До тех пор, пока сопротивление не будет сломлено и жертва не отдаст деньги».
Бойцов позвонил сыну потерпевшего, который поблагодарил его за помощь и пообещал объяснить отцу, что в будущем не стоит вступать в разговор с чужими людьми и покупать на улице какой-то товар.
«Уличные торговцы крайне наглые и агрессивные. Велика вероятность, что они заставят пожилого человека отдать все имеющиеся у него деньги. Здесь пощады не будет. С каждым годом торговцы придумывают новые трюки, чтобы продать товар. К сожалению, пожилые - именно та категория людей, которые из-за своей доверчивости могут стать жертвой нечестных торговцев. Поэтому, пожалуйста, предупредите своих пожилых родителей и близких, чтобы они не попали в подобную ситуацию», - призвали в МуПо.