Действия кастрюльной мафии возле таллиннского McDonald's попали на видео

На видеозаписи, сделанной вчера возле McDonalds на Палдиском шоссе, видно, как жертвой стал пожилой мужчина, который не особо понимал, что происходит вокруг. К счастью, подозрительных торговцев заметил инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов и вмешался в происходящее.

«Действуют в паре, преимущественно возле магазинов и бензозаправок, где выбирают подходящую жертву среди паркующихся водителей. Затем один из напарников садится в машину на соседнее с водителем сиденье и начинает разговор, - рассказал Бойцов. - Для того, чтобы рассеять внимание, предлагают посмотреть какой-то товар - в данном случае, комплект кухонных ножей. В то же время второй напарник как бы невзначай кладет на заднее сиденье полный пакет кастрюль и сковородок. Затем начинают навязывать товар. Если жертва упирается, на нее начинают давить. До тех пор, пока сопротивление не будет сломлено и жертва не отдаст деньги».

Бойцов позвонил сыну потерпевшего, который поблагодарил его за помощь и пообещал объяснить отцу, что в будущем не стоит вступать в разговор с чужими людьми и покупать на улице какой-то товар.