Юри Ратас опроверг слова Марта Хельме о связи политиков с отмыванием денег в Эстонии

Оппозиционный политик, реформист Юрген Лиги вчера написал в соцсетях, что министр Март Хельме соврал в "Актуальной камере", когда сообщил, что у него во вторник утром было собрание со специалистами, где он услышал, как три партии - Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Отечество» - позволили отмыть миллиарды. «Об этом собрании никто другой, кроме министра внутренних дел, не знает», - написал Лиги.

На самом деле данные утверждения от Хельме прозвучали во вторник в Рийгикогу, когда туда с визитом прибыла лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Хельме сказал в видеоинтервью Postimees: «Мы видим то, что коалиция Партии реформ, социал-демократов и «Отечества» позволила отмыть через Эстонию сотни миллиардов рублей, евро, долларов. Сегодня утром (во вторник – прим.ред.) у меня было совещание в МВД на тему отмывания денег».

Источник Postimees из МВД сказал, что собрание, где обсуждали также экономические преступления, прошло во вторник утром. Но то, какие именно темы затрагивались на собрании, он сказать не смог, поскольку сам там не присутствовал.

Также Хельме отметил, что в Эстонии осталось много коррупционных денег. По его словам, их столько, что хватило подкупить всех. Но скоро «взорвется бомба», поскольку в этом отмывании денег, которое прошло через Эстонию, большую угрозу безопасности видят Соединенные Штаты Америки.

Журналист Bloomberg Отт Уммелас спросила вчера находящегося с визитом в Риге Юри Ратса насчет утверждений министра внутренних дел, правда ли это. Уммелас в своем Twitter публикует ответ Ратаса: «Я также получал различные обзоры как от Департамента полиции и погранохраны, так и Финансовой инспекции. У меня нет ни одного примера или подозрения, что одна, вторая или третья партии в Эстонии как-то с этим связаны. Эти утверждения не отвечают действительности».