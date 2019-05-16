Шарапова из-за травмы пропустит "Ролан Гаррос"

«Не всегда правильные решения — самые простые. Из хороших новостей: я возобновила тренировки и постепенно нагружаю плечо. Париж, буду скучать, до встречи в следующем году!» — написала 32-летняя Шарапова.

В феврале 2019-го Шарапова снялась с турнира в Майами. После этого она пропустила соревнования в Риме, Мадриде и Штутгарте.