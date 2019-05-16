В Эстонии стартует голосование на выборах в Европарламент: смотрите, где расположены участки

В уездных центрах можно голосовать до 19 мая, 20:00, вне зависимости от места жительства избирателя согласно регистру народонаселения. «В каждом уездном центре открыт по крайней мере один участок. В Таллинне их восемь, а в Тарту – четыре», – сказал руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель. Точное расположение участков доступно на сайте Государственной службы по организации выборов.

Электронное голосование проходит круглосуточно по адресу www.valimised.ee до 22 мая, 18:00. При желании отданный электронным путем голос можно изменить. Для этого в установленный период можно снова проголосовать электронным путем или на избирательном участке в период предварительного голосования. В день выборов, 26 мая, голос изменить нельзя.

Предварительное голосование на всех избирательных участках проходит в период с 20-22 мая. «На выборах в Европейский парламент будет открыто 444 участка. В этот период можно проголосовать как в участке по месту жительства, так и в участке, где организуется голосование за пределами места жительства», – пояснил Винкель. В каждом самоуправлении есть по меньшей мере один участок, где организуется голосование вне места жительства. Более точную информацию можно найти в картографическом приложении.

В день выборов, 26 мая, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Для голосования при себе необходимо иметь удостоверение личности с фотографией, например, ИД-карту, паспорт или водительские права. Избирательную карту при себе иметь необязательно.