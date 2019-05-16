Чемпион Европы по ММА избил российских полицейских

Среди избивавших сотрудников ГИБДД оказался чемпион Европы 2013 года по смешанным единоборствам Михаил Газаев. Газаева задержали вскоре после потасовки с полицейскими, в результате которой один из потерпевших потерял сознание, а второй лишился табельного пистолета.

При задержании группа молодых людей вновь попыталась оказать сопротивление. В итоге всех доставили в полицейский участок.

Следственное управление СК России по республике готовится предъявить 30-летнему Газаеву и двум его товарищам Станиславу Маргиеву и Хетагу Гогаеву обвинение в применении насилия в отношении представителей власти.