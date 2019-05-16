«Хочу заплатить штраф, но не могу»: водитель-лихач получил через год странное извещение

В извещении о штрафе, которое в основном написано на литовском языке (но содержит и эстонский. и английский тексты) на восьми страницах, говорится: «На основании раздела 611 Кодекса об административных правонарушениях Литовской Республики мы рекомендуем Вам оплатить до 19 мая 2019 года штраф в размере 60 евро».

Среди людей распространено мнение, что назначенный в иностранном государстве штраф за дорожное нарушение не надо оплачивать, поскольку нарушителю ничего не грозит.

Обстоятельства изменились

Советник отдела по уголовное политике Министерства юстиции Эйнар Хиллеп говорит, что поскольку Литва входит в ЕС, там действует директива, благодаря которой информация, связанная с нарушением дорожных правил, передается в другое государство проще, чем раньше. Это позволяет государствам для улучшения ситуации на дорогах обмениваться по электронной почте данными об автомобиле и его владельце.

Хиллеп подчеркивает, что правила дорожного движения обязательны для всех как в Эстонии, так и в других странах. «За игнорирование этих правил придется отвечать», - говорит он.

Выписанный в другой стране штраф не подлежит немедленному исполнению, но Хиллеп подчеркивает, что с большой вероятностью эти требования могут попасть в эстонский суд, через который будет востребована сумма штрафа уже вместе с затратами на защиту.

Жители других стран чаще чем мы хотят оплатить штрафы, полученные за границей: чтобы избежать в дальнейшем передряг с полицией страны, в которой был назначен штраф. На интернет-форумах можно прочесть, что при повторном посещении страны, где было совершено нарушение, некоторым пришлось заплатить двойной штраф. Бывает и так, что водительские права конфискуют до уплаты штрафа.

Сегодня распространяются и различные мошеннические схемы, поэтому возникает вопрос: как выяснить, что штраф настоящий? Проще всего вспомнить, как, где и когда ты передвигался. Если вы понимаете, что никакого нарушения совершить не могли, Хиллеп рекомендует связаться с отправившей штраф организацией и выяснить, действительно ли они выслали вам извещение.

Одним словом, летом прошлого года превысивший скорость по дороге из Каунаса домой житель Пярну к 19 мая должен заплатить 60 евро. Но кому? В извещении приведены банковские реквизиты, но объяснения, куда должны поступить деньги и как действовать, на эстонском языке не написано. А для перевода денег необходимо знать, кому принадлежит счет.

При основательном изучении извещения можно увидеть, что в конце письма есть руководство по оплате на английском языке, содержащее все необходимые для оплаты реквизиты, говорится, что деньги нужно перечислить в Налоговый департамент Литвы. Поэтому знайте, что недостаточно прочитать информацию на эстонском: она может быть неполной и даже ошибочной. После оплаты штрафа необходимо отправить сообщение об оплате на электронный адрес литовской дорожной полиции.