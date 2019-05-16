Чт, 16.05.2019
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  • Ошибка навигации: эстонская фирма объяснила задержание ее судна в России

Ошибка навигации: эстонская фирма объяснила задержание ее судна в России

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Рыболовецкое судно ROXEN.

ФОТО: twitter

Владелец хаапсалуского предприятия Morobell, которое занимается промышленным ловом рыбы в Балтийском море, объяснил задержание принадлежащего фирме рыболовецкого судна в России ошибкой навигации, из-за которой судно случайно зашло в исключительную экономическую зону Российской Федерации.

"К сожалению, из-за ошибки в навигации [судно] отклонилось от курса, не зная об этом, поэтому в течение короткого времени оно находилось в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - сообщила в распространенном в четверг комментарии член правления Morobell Алдона Баум, передает Rus.ERR.

"С учетом того, что речь идет о международном инциденте, наш первый приоритет - защита интересов команды и поиск решения ситуации, чтобы судно вместе командой смогло уйти из [российского] порта. Мы занимаемся этим совместно с различными ведомствами", - добавила Баум, подчеркнув, что судно не занималось незаконным ловом.

По ее словам, руководство фирмы находится в контакте с командой, состояние которой остается хорошим.

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