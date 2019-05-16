Ошибка навигации: эстонская фирма объяснила задержание ее судна в России

"К сожалению, из-за ошибки в навигации [судно] отклонилось от курса, не зная об этом, поэтому в течение короткого времени оно находилось в исключительной экономической зоне Российской Федерации", - сообщила в распространенном в четверг комментарии член правления Morobell Алдона Баум, передает Rus.ERR.

"С учетом того, что речь идет о международном инциденте, наш первый приоритет - защита интересов команды и поиск решения ситуации, чтобы судно вместе командой смогло уйти из [российского] порта. Мы занимаемся этим совместно с различными ведомствами", - добавила Баум, подчеркнув, что судно не занималось незаконным ловом.