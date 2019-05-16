Фото: в Тарту огонь охватил трехэтажный дом, одна стена рухнула

Сегодня утром в Тарту на улице Лина в квартале, где раньше находилась инфекционная больница, вспыхнул пожар. Горел стоявший пустым трехэтажный деревянный дом номер 7, сообщает Tartu Postimees.
Когда спасатели приехали, дом полыхал открытым огнем. Рядом стоял автомобиль, владельца которого оповестили и он успел отъехать от места пожара.
Во время работ по тушению около пяти часов утра обрушилась стена. К счастью, никто не пострадал. Для обнаружения очага возгорания были вскрыты конструкции крыши и стены. Спасатели продолжают тушить пожар, в процессе которого загорелась стена стоящего рядом пустого дома, которую потушили.
Причина возгорания выясняется.