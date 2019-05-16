Фото: в Тарту огонь охватил трехэтажный дом, одна стена рухнула

Когда спасатели приехали, дом полыхал открытым огнем. Рядом стоял автомобиль, владельца которого оповестили и он успел отъехать от места пожара.

Во время работ по тушению около пяти часов утра обрушилась стена. К счастью, никто не пострадал. Для обнаружения очага возгорания были вскрыты конструкции крыши и стены. Спасатели продолжают тушить пожар, в процессе которого загорелась стена стоящего рядом пустого дома, которую потушили.