Куда поедет Фалькао?
16 мая 2019, 9:49
Колумбийский суперфорвард Рамадель Фалькао, известный не только своими бомбардирскими подвигами, но и благодаря словам российско-эстонского специалиста Валерия Карпина "Фалькао к нам в "Спартак" не поедет", по окончании сезона может покинуть "Монако".
Предметный интерес к 33-летнему колумбийцу проявляет "Лилль".
По информации СМИ, "Валенсия", "Интер", "Севилья" и "Бетис" также хотят видеть Фалькао у себя в команде. Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2020 года.
В текущем сезоне Фалькао провел 37 матчей за "Монако", забил 15 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 12 миллионов евро.
Нападающий перешел в "Монако" в 2016 году из "Челси". "Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками после 36 туров.