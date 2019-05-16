Чт, 16.05.2019
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Куда поедет Фалькао?

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Radamel Falcao.

ФОТО: NICOLAS TUCAT/AFP

Колумбийский суперфорвард Рамадель Фалькао, известный не только своими бомбардирскими подвигами, но и благодаря словам российско-эстонского специалиста Валерия Карпина "Фалькао к нам в "Спартак" не поедет", по окончании сезона может покинуть "Монако".

Предметный интерес к 33-летнему колумбийцу проявляет "Лилль".

По информации СМИ, "Валенсия", "Интер", "Севилья" и "Бетис" также хотят видеть Фалькао у себя в команде. Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Фалькао провел 37 матчей за "Монако", забил 15 голов и отдал две голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 12 миллионов евро.

Нападающий перешел в "Монако" в 2016 году из "Челси". "Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 33 очками после 36 туров. 

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