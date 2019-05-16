«Это провокация»: Россия отреагировала на территориальные претензии Эстонии

"Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях", — передает РИА Новости слова Захаровой.

Представитель МИД заявила, что в Москве готовы подождать и услышать более трезвые суждения. По ее словам, Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года, с момента вхождения Эстонии в состав СССР.