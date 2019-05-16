Чт, 16.05.2019
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«Это провокация»: Россия отреагировала на территориальные претензии Эстонии

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Мария Захарова.

ФОТО: SCANPIX

Россия считает неприемлемыми и провокационными заявления министра внутренних дел Марта Хельме о том, что РФ до сих пор не вернула Эстонии часть территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях", — передает РИА Новости слова Захаровой.

Представитель МИД заявила, что в Москве готовы подождать и услышать более трезвые суждения. По ее словам, Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года, с момента вхождения Эстонии в состав СССР.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула 5,2% территории республики, имея в виду территории за Нарвой и часть Печер.

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