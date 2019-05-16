Вахур Керсна: спасибо, Юри, спасибо, правительство!

Моя жена, депутат парламента, говорит, что ей пишут в Facebook десятки простых людей из Юго-Восточной Эстонии, которые спрашивают, что они могли бы сделать, где собраться или… Одна, чтобы не сказать более умная, часть народа серьезно обеспокоена и раздражена. И хочет, чтобы эта ерунда уже наконец прекратилась. Чтобы коляска Эстонии с края канавы снова вошла в нормальную колею.

На самом деле, это и есть крупнейшая, заслуживающая внимания и благодарности услуга нынешней коалиции. Впервые за долгие годы их трагикомическое шоу вновь заставило людей серьезно заинтересоваться политикой, страстно сопереживать происходящему в обществе. До сознания масс довели тот факт, что политика – не явление, пыхтящее в своем жиру где-то далеко и высоко над народом, а наша настоящая судьба. С реальными последствиями, которые рано или поздно так или иначе коснутся каждого. Для тех, кто прозябает в политическом полусне, начинает доходить, что их невежество и наивность в один прекрасный день могут весьма конкретно испортить их повседневную жизнь. Что глупый выбор может повлечь за собой катастрофические последствия.

Меня удивляет, почему однопартийцы до сих пор не заперли Юри Ратаса в какой-нибудь комнате за десятью замками.

На сегодняшний день большая часть общества и СМИ осознали серьезность ситуации. Когда вы в последний раз читали или слышали какую-нибудь хорошую новость о деятельности правительства? Не помню такого, потому что ее никогда не было. Вовлечение EKRE в управление государством – больше чем когда бы то ни было открыло глаза многим, которые до сих пор пребывали в розовом тумане иллюзий. Правда, до сих пор высокомерная резкость народца в шляпах ограничивалась лишь словами, но если за ними последуют – а почему не должны последовать? – реальные поступки, то… Это плохо пахнет.

С одной стороны, меня удивляет, почему однопартийцы до сих пор не заперли Юри Ратаса в какой-нибудь комнате за десятью замками. Поскольку такого урона, какой он за столь короткое время нанес имиджу Центристской партии, серьезному к ней отношению и ее шансам на будущее, ни один самый заклятый враг не мог бы предположить даже в самом смелом сновидении. Представляю себе, как Эдгар Сависаар, наблюдая в Хундисильма за тем, как плоды всей его жизни превращаются в пепел, проливает куда более горькие слезы, чем те, которые пришлось смахивать Андрусу Ансипу два с половиной года назад, когда он переживал по поводу фиаско Таави Рыйваса.

У всего этого ужаса есть и другая, позитивная сторона. Мы знаем, что иногда дела не могут пойти лучше, прежде чем они не пойдут совсем плохо. Это может быть предначертанной миссией нынешнего правительства – показать нам, насколько плохо могут пойти дела. Чтобы вывести народные массы из зоны комфорта, напомнить и ежу, что представляет собой ответственность политика, чего стоит слово мужчины, что означают честь и чувство стыда и почему эти вещи для нас важны. Это может быть великой целью, планом и задачей Юри Ратаса в этой жизни - принеся себя в жертву, пройдя через стыд, массовые издевки и политическое банкротство, создать новую, чистую и блестящую политику Эстонии, пробудить ее для новой весны. Мы много раз испытывали, как после удручающей темной осени и зимней ночи в какой-то момент внезапно расцветают луга. Надо просто продержаться до этого момента.