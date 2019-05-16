Чт, 16.05.2019
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Звездному форварду выпишут космическую зарплату

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epa07541114 Atletico de Madrid's Antoine Griezmann poses for photographers during the premiere of the musical play 'El Medico' at Teatro Nuevo Apolo in Madrid, Spain, 01 May 2019. EPA/J.P. Gandul

ФОТО: J.P. Gandul / EPA

«Барселона» готова платить нападающему Антуану Гризманну, который ранее объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона, зарплату в размере € 17 млн в год, сообщает championat.com.

L'Equipe отмечает, что каталонский клуб собирается в ближайшее время решить вопрос по неустойке за французского футболиста. Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.

Гризманн выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Вместе с мадридским клубом Антуан выиграл три трофея, в том числе Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых отметился 15 голами и 9 результативными передачами.

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