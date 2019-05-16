Звездному форварду выпишут космическую зарплату

L'Equipe отмечает, что каталонский клуб собирается в ближайшее время решить вопрос по неустойке за французского футболиста. Напомним, сумма отступных за Гризманна по контракту с «Атлетико» составляет € 200 млн, однако с 1 июля текущего года она снизится до € 120 млн.