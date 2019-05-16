Кристина Каллас: пора исправлять ошибки

Я знаю, что многие из вас недовольны результатом выборов в Рийгикогу. Очень многие хотели бы сегодня проголосовать по-другому. Отданный на мартовских выборах голос не вернуть, но зато уже в эти дни можно сделать новый выбор.

Рейтинги показывают, что пять первых мандатов в Европейский парламент разделят старые партии. Последний мандат будет зависеть оттого, куда склонится чаша весов колеблющихся избирателей. Как и на мартовских выборах в Рийгикогу, позиция "Ээсти 200" станет определяющей - будут ли представлять Эстонию в большинстве правящие сегодня партии популистов и обманувших своих избирателей политиков, или же большинство получат те, кто верит в успешное европейское будущее для всех жителей Эстонии. Мы можем отправить в Европу людей способных и ориентированных на успешное сотрудничество или же скандально известных популистов, нацеленных только на смуту и хаос. Ведь вопрос не просто в имидже Эстонии, а в том, каким путем поведут нас избранные в Европарламент представители - назад в прошлое или вперед в будущее.

Возможно, кто-то будет пытаться убеждать, что при голосовании за "Ээсти 200" голос может пропасть. Мы уже однажды это испытали, и что? Сегодня более половины избирателей обмануты и их голос фактически пропал из-за таких же циничных политтехнологий. В результате борьбы за личные партийные интересы, когда будущее Эстонии ушло на второй план, мы получили парламент без свежих политических сил. Где старые обиды и постоянная грызня привели нас к тупиковой ситуации с неспособным к мудрому государственному управлению правительством. Обман русскоязычных избирателей оказался особенно циничным. Сколько можно водить людей за нос?