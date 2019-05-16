Чт, 16.05.2019
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Три цветка, которые обязательно должны расти в каждом саду

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ФОТО: Shutterstock

Портал Kodustiil озабочен, чем привлечь в сад полезных насекомых, например, пчел. Оказывается, эти летучие любительницы сладкого нектара предпочтут три растения, которые, помимо пользы, еще и украсят клумбы на вашем приусадебном участке. 

Лаванда

ФОТО: Shutterstock

Да, лаванда - растение, в основном, южное, но некоторые сорта отлично прижились и в Эстонии. Если вы не знаете, как сориентироваться во множестве сортов этого растения, спросите совета в магазине, где есть большой отдел цветоводства. Местной альтернативой лаванде может стать лесной шалфей, который тоже очень любят пчелы.

Подсолнухи

ФОТО: Shutterstock

Эти высокорослые растения с огромными цветками любят не только пчелы, но и дети. Модно выращивать очень высокие подсолнухи и хвастаться их ростом в социальных сетях. 

Эхинацея

ФОТО: Shutterstock

Эхинацея очень декоративна, и ее разноцветные виды эффектно смотрятся на клумбах. Разнообразие расцветки позволит каждому выбрать наиболее подходящее для своего сада растение. 

Источник: HouseBeautiful

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