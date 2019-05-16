Три цветка, которые обязательно должны расти в каждом саду

Портал Kodustiil озабочен, чем привлечь в сад полезных насекомых, например, пчел. Оказывается, эти летучие любительницы сладкого нектара предпочтут три растения, которые, помимо пользы, еще и украсят клумбы на вашем приусадебном участке.
Лаванда
Да, лаванда - растение, в основном, южное, но некоторые сорта отлично прижились и в Эстонии. Если вы не знаете, как сориентироваться во множестве сортов этого растения, спросите совета в магазине, где есть большой отдел цветоводства. Местной альтернативой лаванде может стать лесной шалфей, который тоже очень любят пчелы.
Подсолнухи
Эти высокорослые растения с огромными цветками любят не только пчелы, но и дети. Модно выращивать очень высокие подсолнухи и хвастаться их ростом в социальных сетях.
Эхинацея
Эхинацея очень декоративна, и ее разноцветные виды эффектно смотрятся на клумбах. Разнообразие расцветки позволит каждому выбрать наиболее подходящее для своего сада растение.
Источник: HouseBeautiful