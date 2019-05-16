"Манчестер Сити" будет отдан под суд за нарушений финансовых правил

Ранее сообщалось, что клуб обвиняют в предоставлении неверных сведений по прошлому делу о нарушении FFP в 2014 году. Тогда клуб был оштрафован на 60 миллионов евро.

"Утечки в СМИ за последнюю неделю свидетельствуют о процессе, который курировал г-н Летерм. "Манчестер Сити" полностью уверен в положительном исходе дела, которое рассматривается независимым судебным органом.

Обвинение в финансовых нарушениях остается полностью ложным, и направление ICC CFCB игнорирует исчерпывающее количество неопровержимых доказательств, которые "Ман Сити" предоставил.