Прилюдный оральный секс и нескончаемая пьянка: жители Ласнамяэ собирают подписи против асоциалов

С этой недели в Ласнамяэ развернулась кампания по сбору подписей в поддержку решения проблемы асоциалов в районе Паэ. Сбором подписей единомышленников занялась жительница дома 68 по улице Паэ Рената Ярве, всерьез озабоченная засильем нарушителей общественного спокойствия. С этой целью она создала в Фейсбуке группу "Жители Паэ!", где и обнародовала манифест, с которым в дальнейшем намеревается обратиться в полицию и районную управу. Поддержку единомышленников она планирует собирать в течение пары недель.

В среду вечером, на одной из детских игровых площадок на улице Паэкааре, куда Рената приходит со своими маленькими детьми, в первые же десять минут к ней подошли две мамы, чтобы поставить под петицией свою подписи. Все трое едины во мнении - из-за пьяных, облюбовавших территорию возле рынка, здесь стало небезопасно, отпускать детей одних родители боятся.

"Иду, вдруг летит бутылка под ноги, разбивается. Слышу - мать, извини, мы случайно", - описывает Рената один из случаев. - Страшно ходить, по вечерам теперь прошу мужа встречать".

Переполнившим чашу терпения Ренаты случаем стал прилюдный оральный секс двух нетрезвых асоциалов.

Ей вторит и Наталья: "Боюсь отпускать дочь даже в магазин, а тем более страшно, когда она вечером возвращается с тренировки. Тут и стрельба была, и поножовщина!"

По словам местных жителей, пьяные справляют нужду, не стесняясь прохожих, используя для этого, к примеру, мусорные урны. Полицию сюда приходится вызывать практически еженедельно. Переполнившим чашу терпения Ренаты случаем стал прилюдный оральный секс двух нетрезвых асоциалов.

"Они разбегаются, но этого хватает ненадолго - уже через полчаса сидят на прежнем месте", - говорит Рената, по мнению которой, ситуацию может спасти постоянное патрулирование.

"Сейчас погода станет получше, впереди каникулы, для нас будет еще хуже", - опасаются ласнамяэсцы.

Прежняя старейшина района Мария Юферева-Скуратовски обещала навести тут порядок, благоустроить территорию: «Опыт показывает, что когда район благоустраивается, асоциалам становится там неуютно. Мы можем бороться с ними только так, мы ведь не занимаемся отловом алкоголиков и хулиганов, это все же обязанность полиции. И полиция отлично знает, что у нас есть несколько таких неблагополучных районов – Паэ, Раадику и начало Маяка. Возможно, там стоило бы увеличить количество патрулей», - говорила она прошлой осенью в интервью Rus.Postimees.

«Обещала, что скамейки будут неудобными, чтобы алкаши не рассиживались», - говорит Анна Казарова, также поставившая свою подпись под обращением. Собеседницы Rus.Postimees опасаются, что благоустройство не поможет. "Они выкурят нас отсюда, испортят все за считанные месяцы и превратят в свалку", - говорит Рената Ярве.