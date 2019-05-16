Прилюдный оральный секс и нескончаемая пьянка: жители Ласнамяэ собирают подписи против асоциалов

У самой входной двери с надписью Baar лежит, растянувшись во весь рост, мертвецки пьяный мужчина в грязной одежде и неразборчиво рычит. Прохожие обходят его с опаской. Метрах в двадцати компания мужчин средних лет шумно ругается. Чуть поодаль на скамейке сидит еще одна компания, особо не скрывая от посторонних глаз алкогольную тару. Всё это фотограф Rus.Postimees запечатлел в среду средь бела дня возле Паэского рынка.
С этой недели в Ласнамяэ развернулась кампания по сбору подписей в поддержку решения проблемы асоциалов в районе Паэ. Сбором подписей единомышленников занялась жительница дома 68 по улице Паэ Рената Ярве, всерьез озабоченная засильем нарушителей общественного спокойствия. С этой целью она создала в Фейсбуке группу "Жители Паэ!", где и обнародовала манифест, с которым в дальнейшем намеревается обратиться в полицию и районную управу. Поддержку единомышленников она планирует собирать в течение пары недель.
В среду вечером, на одной из детских игровых площадок на улице Паэкааре, куда Рената приходит со своими маленькими детьми, в первые же десять минут к ней подошли две мамы, чтобы поставить под петицией свою подписи. Все трое едины во мнении - из-за пьяных, облюбовавших территорию возле рынка, здесь стало небезопасно, отпускать детей одних родители боятся.
"Иду, вдруг летит бутылка под ноги, разбивается. Слышу - мать, извини, мы случайно", - описывает Рената один из случаев. - Страшно ходить, по вечерам теперь прошу мужа встречать".
Переполнившим чашу терпения Ренаты случаем стал прилюдный оральный секс двух нетрезвых асоциалов.
Ей вторит и Наталья: "Боюсь отпускать дочь даже в магазин, а тем более страшно, когда она вечером возвращается с тренировки. Тут и стрельба была, и поножовщина!"
По словам местных жителей, пьяные справляют нужду, не стесняясь прохожих, используя для этого, к примеру, мусорные урны. Полицию сюда приходится вызывать практически еженедельно. Переполнившим чашу терпения Ренаты случаем стал прилюдный оральный секс двух нетрезвых асоциалов.
"Они разбегаются, но этого хватает ненадолго - уже через полчаса сидят на прежнем месте", - говорит Рената, по мнению которой, ситуацию может спасти постоянное патрулирование.
"Сейчас погода станет получше, впереди каникулы, для нас будет еще хуже", - опасаются ласнамяэсцы.
Прежняя старейшина района Мария Юферева-Скуратовски обещала навести тут порядок, благоустроить территорию: «Опыт показывает, что когда район благоустраивается, асоциалам становится там неуютно. Мы можем бороться с ними только так, мы ведь не занимаемся отловом алкоголиков и хулиганов, это все же обязанность полиции. И полиция отлично знает, что у нас есть несколько таких неблагополучных районов – Паэ, Раадику и начало Маяка. Возможно, там стоило бы увеличить количество патрулей», - говорила она прошлой осенью в интервью Rus.Postimees.
«Обещала, что скамейки будут неудобными, чтобы алкаши не рассиживались», - говорит Анна Казарова, также поставившая свою подпись под обращением. Собеседницы Rus.Postimees опасаются, что благоустройство не поможет. "Они выкурят нас отсюда, испортят все за считанные месяцы и превратят в свалку", - говорит Рената Ярве.
Судя по активности местных жителей, в плане асоциалов и алкоголиков в этом году ситуация в районе не изменилась, несмотря на ведущееся строительство променада. Теперь эти обязанности лягут на плечи нового районного старейшины, на должность которого выдвинут центрист Андрес Вяэн. По состоянию на четверг Rus.Postimees все еще ждет комментариев от управы Ласнамяэ.