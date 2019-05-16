Фото: президент Грузии прибыла в Эстонию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили с 16 по 17 мая будет находиться в Эстонии с официальным визитом, в ходе которого она встретится с президентом, спикером Рийгикогу и премьер-министром, выступит на конференции Леннарта Мери и посетит творческий городок Теллискиви.
В четверг президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Кадриорге с президентом Керсти Кальюлайд. Затем президенты отправились в музей Миккеля, где открыта выставка Нико Пиросмани.
Затем президент Грузии возложит венок к монументу победы в Освободительной войне и оттуда отправится на встречу со спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом. Вслед за этим президент Зурабишвили посетит мемориал на Маарьямяэ, встретится во второй половине дня с проживающими в Эстонии грузинами и примет участие в ужине, который президент Кальюлайд даст в замке Кейла-Йоа.
В первой половине дня 17 мая президент Зурабишвили посетит творческий городок Теллискиви в Таллинне и отправится в дом Стенбока на встречу с премьер-министром Юри Ратасом.
Во второй половине дня она посетит шоурум e-Eesti и центр киберобороны НАТО, а вечером выступит на вступительной дискуссии конференции Леннарта Мери.