Эстонский офицер в Донбассе: для многих война – это бизнес

- Вы проработали в зоне боевых действий в Донбассе четыре года. Что вам кажется самым важным в этой войне?

- Я до сих пор не понимаю, как восточная и западная Украина могут складываться в пазл одной страны. У этих людей совершенно разные культурный и исторический фоны, а также понимание самодержавности. Возникновение конфликта на этой почве было лишь вопросом времени и желания, но никак не непредсказуемым поворотом. Однако Украина как государство не была готова к такому развитию событий. Жители восточной части не были и до сих пор не являются проукраинскими.

Во-вторых, в зоне боевых действий, конечно, живут гражданские лица и те, кто убежал из дома или был вынужден стать военным беженцем. Их страдания и горе я видел своими глазами, и это меня тронуло. Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было. Это местные, конкретные люди страдают от войны, а не страна и ее вооруженные силы и экономика.

- Есть ли выход из этих горя и страданий?

- Я не вижу со стороны украинского правительства никаких планов относительно светлого будущего неконтролируемых территорий. Предприимчивые и успешные люди испарились оттуда еще в самом начале войны, а те, кто поначалу оставался, уехали в последующие годы: когда увидели, что надежды на восстановление нормальной ситуации нет.

Там остались те, кому некуда ехать или нет на это денег. Большая часть из них – пожилые люди. Просто нет там той части населения, которая была бы в состоянии развивать экономику на этой территории. Не говоря уже о том, что инвестиции сюда не идут и не придут. Из такой ситуации нет хороших решений.

В Киеве или любом другом украинском городе, который расположен не на линии фронта, не понимают, что в стране идет война. Даже в Мариуполе, где в хорошую погоду слышны бои, видно, что на улицах спокойно и скучно, и только какой-нибудь патриотический плакат напоминает о войне. Война стала обыденностью, и ее уже не замечают.

- Какие выводы делает профессиональный военный о ходе войны в Донбассе?

- Для меня это уже третья война или конфликт, в котором я участвую. (До Афганистана и Донбасса Керганд в 1998 и 1999 годах был военным наблюдателем ООН на Голанских высотах и в южной части Ливана – Я.П.).