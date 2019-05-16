Чт, 16.05.2019
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  • Видео: чемпион "Формулы-1" попал в аварию из-за собственной ошибки

Видео: чемпион "Формулы-1" попал в аварию из-за собственной ошибки

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Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо попал в аварию ходу практики в рамках подготовки к гонке «500 миль Индианаполиса».

Алонсо, как он потом сам признал в соцсетях, допустил ошибку и не справился с управлением в третьем повороте.

«Это была моя ошибка, я недооценил уровень сцепления с трассой в третьем повороте. Хочу извиниться перед командой и ребятами, которых теперь ждет много работы. Урок усвоен. Завтра мы вернемся, став сильнее», – отметил Алонсо.

Также Алонсо был отправлен на обязательный медицинский контроль, который травм у гонщика не выявил.

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