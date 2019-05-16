Видео: чемпион "Формулы-1" попал в аварию из-за собственной ошибки

Алонсо, как он потом сам признал в соцсетях, допустил ошибку и не справился с управлением в третьем повороте.

«Это была моя ошибка, я недооценил уровень сцепления с трассой в третьем повороте. Хочу извиниться перед командой и ребятами, которых теперь ждет много работы. Урок усвоен. Завтра мы вернемся, став сильнее», – отметил Алонсо.