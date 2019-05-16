Чт, 16.05.2019
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Фото: эстонка построила дом из подручных средств

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ФОТО: Erakogu

Сообразительная и умелая жительница Эстонии воспользовалась остроумной идеей и построила необычный дом, рассказывает портал Kodustiil. Результат удивил многих.

Креди Рохельпуу позаимствовала в Pinterest идею, как из старых досок построить во дворе своего сельского дома летний домик. Ей было интересно, что получится, и, так как материал для строительства был, принялась за дело.  

ФОТО: Erakogu

Креди говорит, что это во многом ее личный проект. Она сама строила каркас и оригинальный фундамент, а также красила и производила отделочные работы. Конечно, дизайн интерьера тоже придумала она. «Муж помог построить двускатную крышу и стены», - сказала Креди.

Крошечный домик был построен с целью создать место, где можно провести время летом и зимой, почитать книгу или выпить чашечку кофе с подругами. «Конечно, и дети очень рады», - говорит Креди.

ФОТО: Erakogu

По словам Креди, больших проблем и трудностей при строительстве не было, кроме выравнивания стен. Особенно больших расходов семья тоже не понесла. «Моей целью было использовать все, что находилось во дворе и в доме. Предыдущие владельцы дома оставили множество старых досок и оконных рам», - сказала она. Надо было только купить краску и материалы для пола и крыши. «Мы потратили около 150 евро», - считает Креди.

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