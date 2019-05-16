Фото: эстонка построила дом из подручных средств

Креди Рохельпуу позаимствовала в Pinterest идею, как из старых досок построить во дворе своего сельского дома летний домик. Ей было интересно, что получится, и, так как материал для строительства был, принялась за дело.

ФОТО: Erakogu

Креди говорит, что это во многом ее личный проект. Она сама строила каркас и оригинальный фундамент, а также красила и производила отделочные работы. Конечно, дизайн интерьера тоже придумала она. «Муж помог построить двускатную крышу и стены», - сказала Креди.

Крошечный домик был построен с целью создать место, где можно провести время летом и зимой, почитать книгу или выпить чашечку кофе с подругами. «Конечно, и дети очень рады», - говорит Креди.

ФОТО: Erakogu