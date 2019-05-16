Фото: эстонка построила дом из подручных средств

Сообразительная и умелая жительница Эстонии воспользовалась остроумной идеей и построила необычный дом, рассказывает портал Kodustiil. Результат удивил многих.
Креди Рохельпуу позаимствовала в Pinterest идею, как из старых досок построить во дворе своего сельского дома летний домик. Ей было интересно, что получится, и, так как материал для строительства был, принялась за дело.
Креди говорит, что это во многом ее личный проект. Она сама строила каркас и оригинальный фундамент, а также красила и производила отделочные работы. Конечно, дизайн интерьера тоже придумала она. «Муж помог построить двускатную крышу и стены», - сказала Креди.
Крошечный домик был построен с целью создать место, где можно провести время летом и зимой, почитать книгу или выпить чашечку кофе с подругами. «Конечно, и дети очень рады», - говорит Креди.
По словам Креди, больших проблем и трудностей при строительстве не было, кроме выравнивания стен. Особенно больших расходов семья тоже не понесла. «Моей целью было использовать все, что находилось во дворе и в доме. Предыдущие владельцы дома оставили множество старых досок и оконных рам», - сказала она. Надо было только купить краску и материалы для пола и крыши. «Мы потратили около 150 евро», - считает Креди.