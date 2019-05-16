Юри Ратас о визите Марин Ле Пен: правительство ее сюда не приглашало

«В правительстве нет единой позиции по поводу приема Марин Ле Пен, правительство ее сюда не приглашало. Я с ней не встречался и не встречусь», - ответил премьер-министр на вопрос, одобряет ли он то, что Марин Ле Пен принимали два члена правительства (Март и Мартин Хельме из EKRE), а также спикер парламента (Хенн Пыллуаас, также из EKRE).

«Наши взгляды на ценности различаются. То, что одна партия хочет пригласить каких-то политиков или кандидатов, – это признак демократии в Европейском союзе. У меня нет с ней общих ценностей», - отметил Ратас.

«В правительстве три партии. Мы должны с этим считаться, и коалиция – это не брак между тремя партиями. Каждая партия готовит свою кампанию на выборах в Европейский парламент. Это был выбор EKRE, и как я уже сказал, Эстония – открытая и демократическая страна».

С премьер-министром согласилась и новый министр внешней торговли и инфотехнологий, также входящая в партию EKRE Керт Кинго: «Я считаю точно так же, как и премьер-министр Юри Ратас. У каждой партии в рамках выборов в Европарламент есть свои задачи и цели. Это было их решение».

«Я к этим делам и решениям отношения не имею», - добавила Кинго.

Прибывшая в понедельник в полночь в Эстонию лидер французского «Народного фронта» Марин Ле Пен во вторник встретилась с депутатами от парламентской фракции консерваторов. В Рийгикогу с Ле Пен встречались министр внутренних дел Март Хельме и спикер Хенн Пыллуаас. Во время беседы сосредоточились на отношениях с Россией и поднимали тему аннексии Крыма.