Проблема для малого бизнеса: магазины есть, а подъехать к ним нельзя

Многочисленные магазинчики в начале Таллиннского шоссе в Нарве теперь удобно посещать только пешеходам, потому что парковка автомобилей перед ними запрещена, а искать въезд во двор и парковаться там - слишком сложно для покупателей. Запрет мешает и доставке товаров. Тем не менее, в управе считают, что снова разрешать не только стоянку, но и остановку нельзя.
Хотя бы на ограниченное время
О проблеме маленьких магазинов рассказал редакции Rus.Postimees нарвитянин Андрей Узун-Хасан-оглы.
“Нарва в силу своего географического положения, это не только приграничный город, но и место потенциального развития торговли и туризма, - пишет он. - В Нарве сделано большое и нужное дело – отремонтирована основная магистраль города, Таллиннское шоссе. Но, как часто случается, забыли о главном - о людях, которые живут и работают в этом районе.
Центральную улицу, пересекающую весь город с запада на восток, по сути, сделали большой транзитной зоной. Дело в том, что на протяжении части улицы, примыкающей непосредственно к центру города, от Таллиннского шоссе, 28 до Таллиннского шоссе, 2, установлены новые дорожные знаки, запрещающие не то, что стоянку, но и даже остановку транспорта, которых до ремонта дороги не было. На протяжении этого участка Таллиннского шоссе по обеим сторонам расположены десятки малых магазинов, салонов и других объектов предпринимательства, которые обслуживают не только нарвитян, но и гостей города.
С установкой запрещающего дорожного знака, фактически нарвские власти запретили малое предпринимательство в центральной части города. Магазины и салоны лишены возможности привезти и отгрузить товар. Каким образом разгрузить несколько поддонов весом в несколько сот килограммов, если нет возможности подъехать к магазину даже со двора, в виду того, что грузовой транспорт там просто не проедет, а доставка малыми партиями невыгодня экономически и абсурдна?
Гости нашего города благодаря нарвским властям теперь практически транзитом пролетают центральную улицу, не имея ни малейшей возможности остановиться и посетить магазины и салоны. Заезды со двора, которые надо еще найти - не для туристов, необходимо это понимать.
Малые торговые предприятия работают здесь по 20 и более лет, это постоянные рабочие места для многих десятков людей, это налоговые отчисления в бюджет, в том числе, и в городской. Очевидно, нарвских чиновников это никак не беспокоит, и они получают зарплату из каких-то внебюджетных средств. Можно закрыть все магазины и салоны вдоль центральной улицы, работники пополнят список безработных, а проезжающие в машинах и автобусах гости не только пограничного города, но и всей Эстонии, будут любоваться заколоченными витринами. Но можно и найти компромиссное решение, на которое у нарвских чиновников нет ни желания, ни способностей.
Осмелюсь предложить вариант решения данного вопроса: разрешить остановку и стоянку легковому транспорту в ограниченные часы с 9.00 до 19.00 на ограниченное время, допустим, на 15-20 минут. Грузовому транспорту разрешить разгрузку товара, ограниченную временем: допустим не более 20 минут.
В вечернее и ночное время улица будет свободна для обслуживания городскими службами”.
Городские власти не отступают
Разрешить стоянку на Таллиннском шоссе не представляется возможным, отвечает на это директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва.
“Этот шоссе является международной трассой, - объясняет она. - Знаки «остановка запрещена» установлены в городе на всем протяжении Таллиннского шоссе. Это было сделано после капитальной реконструкции, полного обновления дорожного покрытия. Схема движения согласована со всеми инстанциями, включая государственный Департамент шоссейных дорог.
В своем письме горожанин просит, чтобы была разрешена стоянка на время погрузки товара на Таллиннском шоссе. С аналогичной просьбой в прошлом году в горуправу обращались и другие предприниматели, которые содержат бизнес на этой улице. Комиссия по безопасности дорожного движения при Нарвской горуправе рассматривала эти обращения и посчитала нецелесообразным менять дорожные знаки, учитывая порядок движения по Таллиннскому шоссе. Знаки «остановка запрещена» установлены в целях безопасности движения.
В комиссию, принявшую такое решение, входят специалисты в области городского планирования, коммунального хозяйства, представители департаментов - полиции и погранохраны, спасательного, шоссейных дорог, а также представители автобусного перевозчика.
В скором времени на пустыре недалеко от кольца начнется строительство крупного магазина Lidl и, согласно схеме движения, там будет въезд к этой торговой точке со стороны Таллиннского шоссе. Значит, поток автотранспорта еще более возрастет и тема безопасности движения на этой улице сохранит свою остроту.
Все магазины по Таллиннскому шоссе находится в многоквартирных домах, в которых есть квартирные товарищества. Товарищество может на общем собрании обсудить соответствующий вопрос и принять решение по поводу парковки автотранспорта во дворе, на прилегающей к дому территории. Для погрузки и выгрузки товара можно использовать территорию, принадлежащую квартирному товариществу.
В этом районе города во дворах есть острая необходимость в парковочных местах. Чтобы снять остроту этой проблемы, город в ближайшее время построит несколько парковок”.