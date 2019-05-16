Проблема для малого бизнеса: магазины есть, а подъехать к ним нельзя

Хотя бы на ограниченное время

О проблеме маленьких магазинов рассказал редакции Rus.Postimees нарвитянин Андрей Узун-Хасан-оглы.

“Нарва в силу своего географического положения, это не только приграничный город, но и место потенциального развития торговли и туризма, - пишет он. - В Нарве сделано большое и нужное дело – отремонтирована основная магистраль города, Таллиннское шоссе. Но, как часто случается, забыли о главном - о людях, которые живут и работают в этом районе.

Центральную улицу, пересекающую весь город с запада на восток, по сути, сделали большой транзитной зоной. Дело в том, что на протяжении части улицы, примыкающей непосредственно к центру города, от Таллиннского шоссе, 28 до Таллиннского шоссе, 2, установлены новые дорожные знаки, запрещающие не то, что стоянку, но и даже остановку транспорта, которых до ремонта дороги не было. На протяжении этого участка Таллиннского шоссе по обеим сторонам расположены десятки малых магазинов, салонов и других объектов предпринимательства, которые обслуживают не только нарвитян, но и гостей города.

С установкой запрещающего дорожного знака, фактически нарвские власти запретили малое предпринимательство в центральной части города. Магазины и салоны лишены возможности привезти и отгрузить товар. Каким образом разгрузить несколько поддонов весом в несколько сот килограммов, если нет возможности подъехать к магазину даже со двора, в виду того, что грузовой транспорт там просто не проедет, а доставка малыми партиями невыгодня экономически и абсурдна?

Гости нашего города благодаря нарвским властям теперь практически транзитом пролетают центральную улицу, не имея ни малейшей возможности остановиться и посетить магазины и салоны. Заезды со двора, которые надо еще найти - не для туристов, необходимо это понимать.

Малые торговые предприятия работают здесь по 20 и более лет, это постоянные рабочие места для многих десятков людей, это налоговые отчисления в бюджет, в том числе, и в городской. Очевидно, нарвских чиновников это никак не беспокоит, и они получают зарплату из каких-то внебюджетных средств. Можно закрыть все магазины и салоны вдоль центральной улицы, работники пополнят список безработных, а проезжающие в машинах и автобусах гости не только пограничного города, но и всей Эстонии, будут любоваться заколоченными витринами. Но можно и найти компромиссное решение, на которое у нарвских чиновников нет ни желания, ни способностей.

Осмелюсь предложить вариант решения данного вопроса: разрешить остановку и стоянку легковому транспорту в ограниченные часы с 9.00 до 19.00 на ограниченное время, допустим, на 15-20 минут. Грузовому транспорту разрешить разгрузку товара, ограниченную временем: допустим не более 20 минут.

В вечернее и ночное время улица будет свободна для обслуживания городскими службами”.

Городские власти не отступают