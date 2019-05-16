Задержанным в Калининграде эстонским морякам обвинение не предъявляли

На пресс-конференции правительства министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейсалу сказал, что задержанному в России эстонскому экипажу рыболовецкого судна обвинение не предъявлено. По его словам, в Калининград будет направлен эстонский консул.
Министр иностранных дел добавил, что, по словам капитана, с экипажем все в порядке, а судовладелец заверяет, что активно занимается поиском решения проблемы.
Рыболовецкое судно Roxen, принадлежащее хаапсалуской компании Morobell OÜ и ходящее под финским флагом, было задержано 10 мая по подозрению в нарушении правил рыболовства. На борту обнаружено 7,5 тонны незаконно добытой рыбы.