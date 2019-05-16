Чт, 16.05.2019
Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной? Анна Пыльд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Задержанным в Калининграде эстонским морякам обвинение не предъявляли

Задержанным в Калининграде эстонским морякам обвинение не предъявляли

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Рыболовецкое судно ROXEN.

ФОТО: twitter

На пресс-конференции правительства министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейсалу сказал, что задержанному в России эстонскому экипажу рыболовецкого судна обвинение не предъявлено. По его словам, в Калининград будет направлен эстонский консул.

Министр иностранных дел добавил, что, по словам капитана, с экипажем все в порядке, а судовладелец заверяет, что активно занимается поиском решения проблемы.

Рыболовецкое судно Roxen, принадлежащее хаапсалуской компании Morobell OÜ и ходящее под финским флагом, было задержано 10 мая по подозрению в нарушении правил рыболовства. На борту обнаружено 7,5 тонны незаконно добытой рыбы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ