Самый экологичный бензин оказался запрещен в Эстонии из-за биоприсадки

Надежда есть

Сейчас проект постановления находится на согласовании с Еврокомиссией и странами-членами и должен быть рассмотрен к 25 июля. «Таким образом эко-требования к алкилатному бензину должны начать действовать в конце августа», - добавил Хейко Хейтур.

До тех пор Рейн Вакс и Сийри Суутре посоветовали использовать для садовой и лесной техники бензин 98-й марки, который не содержит биодобавок. Однако эко-сознательные владельцы техники не будут должны делать этого до осени: в конце прошлой недели продавцы топлива получили письмо от Налогово-таможенного департамента, что им разрешено временно, до вступления в силу эко-требований к алкилатному бензину, вновь ввозить это топливо в Эстонию.

Neste Eesti, продающая его лишь оптовикам, привозит спецбензин со своего завода в Финляндии, по словам Ристо Сюллусте, после годичной паузы поставки в Эстонию возобновятся со следующей недели.

Алкилатный бензин

В садовой и лесной технике с двухтактовым маленьким мотором (например, моторных пилах, веткорезах, триммерах) используется алкилатный бензин, произведенный без свинца, к которому добавлен необходимый процент биологически разлагаемого полностью синтетического масла. Такой смешанный бензин практически не имеет запаха, почти не содержит ароматических углеводородов, серы, алкоголя и эфирных соединений. При использовании этого топлива моторы остаются чище, рабочая температура снижается, уменьшается опасность того, что мотор заглохнет, и расход топлива. Литр смешанного бензина стоит около 5 евро.

В газонокосилках, культиваторах и других машинах с четырехтактным мотором используется чистый алкилатный бензин, литр которого стоит чуть более 4 евро.

Источник: AS Baltoil