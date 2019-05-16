Самый экологичный бензин оказался запрещен в Эстонии из-за биоприсадки

Смотрите и удивляйтесь: во времена изобилия в Эстонии кончилось дорогое специальное топливо, алкилатный бензин для небольших моторов. Владельцы пил и скромных газонокосилок ищут его везде и не могут найти, поскольку алкилатный бензин больше нельзя ввозить в Эстонию с прошлой весны, пишет Tartu Postimees.
Речь все же не идет о запрещенном в Европе или опасном топливе, напротив, поэтому чиновники принялись заполнять возникшую пустоту. Спустя долгое время первая партия спецбензина снова должна поступить в Эстонию через неделю, к концу сезона покоса есть надежда на то, что разрешение на использование бензина поступит и от Европы.
«Полки и сделанные по спецзаказу канистры с толстыми стенками пустуют – алкилатного бензина нет еще с прошлой весны, когда вступил в силу новый Закон о жидком топливе», - прокомментировал состояние складов директор по продажам AS Baltoil Аймар Юус.
«Нет, ни у кого нет, но теперь хотя бы есть надежда, что вскоре будет», - сказал директор по развитию и маркетингу оптового продавца смазок и автохимии OÜ Flexoil Рийво Ээнсалу.
Требования отсутствуют
Закон о жидком топливе разрешает продавать в Эстонии только топливо с биодобавками, а в алкилатном бензине их нет. Поскольку в отличие, например, от Латвии, Финляндии и Швеции в нашем законе для алкилатного бензина не сделано исключение, ввозить его в Эстонию больше нельзя. Запрет на него был введен прошлой весной из-за отсутствия экологических требований, пояснил директор по маркетингу и связям с общественностью Neste Eesti AS Ристо Сюллусте. – То же препятствие, к сожалению, есть и для продажи дизельного топлива, произведенного из стопроцентно возобновляемого сырья Neste My».
Запрет его у нас – это полная глупость, это никакой не яд.
Baltoil торговал алкилатным бензином и его производными двадцать лет, покупателей хватало, хотя литр алкилатного и смешанного бензина стоит около 5 евро. «Алкилатный бензин много используют строители бревенчатых домов во внутренних помещениях, поскольку это топливо не коптит, - сказал Аймар Юус. – Садоводы тоже хорошо приняли алкилатный и смешанный бензин, поскольку они не загрязняют мотор, не воняют и не дымят, поскольку это безвредное для человека и природы, самое зеленое топливо. Запрет его у нас – это полная глупость, это никакой не яд».
Эко-требования к топливу введены постановлением, исходящим из Закон об охране атмосферы. Среди прочего оно вводит и требования к моторному бензину, у которого в комбинированной номенклатуре тот же товарный код, что и у алкилатного бензина.
«Так возникла ситуация, когда алкилатный бензин нельзя допустить к продаже, поскольку его плотность меньше, чем предусматривают требования, предъявляемые к моторному бензину», - пояснила главный специалист отдела по связям с общественностью Минфина Сийри Суутре.
Пока в постановлении Министерства окружающей среды не обозначены отдельно требования к алкилатному бензину, его нельзя использовать в розницу, добавил эксперт отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс. Один сезон покоса прошел, наступил второй, и лед, наконец, тронулся: Министерство окружающей среды пошло навстречу потребителям и предпринимателям и составило законопроект о введении эко-требований к алкилатному бензину.
Надежда есть
Сейчас проект постановления находится на согласовании с Еврокомиссией и странами-членами и должен быть рассмотрен к 25 июля. «Таким образом эко-требования к алкилатному бензину должны начать действовать в конце августа», - добавил Хейко Хейтур.
До тех пор Рейн Вакс и Сийри Суутре посоветовали использовать для садовой и лесной техники бензин 98-й марки, который не содержит биодобавок. Однако эко-сознательные владельцы техники не будут должны делать этого до осени: в конце прошлой недели продавцы топлива получили письмо от Налогово-таможенного департамента, что им разрешено временно, до вступления в силу эко-требований к алкилатному бензину, вновь ввозить это топливо в Эстонию.
Neste Eesti, продающая его лишь оптовикам, привозит спецбензин со своего завода в Финляндии, по словам Ристо Сюллусте, после годичной паузы поставки в Эстонию возобновятся со следующей недели.
Алкилатный бензин
В садовой и лесной технике с двухтактовым маленьким мотором (например, моторных пилах, веткорезах, триммерах) используется алкилатный бензин, произведенный без свинца, к которому добавлен необходимый процент биологически разлагаемого полностью синтетического масла. Такой смешанный бензин практически не имеет запаха, почти не содержит ароматических углеводородов, серы, алкоголя и эфирных соединений. При использовании этого топлива моторы остаются чище, рабочая температура снижается, уменьшается опасность того, что мотор заглохнет, и расход топлива. Литр смешанного бензина стоит около 5 евро.
В газонокосилках, культиваторах и других машинах с четырехтактным мотором используется чистый алкилатный бензин, литр которого стоит чуть более 4 евро.
Источник: AS Baltoil