Поездом из Таллинна в Ригу: менее двух часов в пути, билет за 38 евро

Согласно первоначальному плану, в течение десяти лет после сооружения Rail Baltica количество ежедневных отправлений увеличится с четырех до шести, а в дневное время из Таллинна и Пярну можно будет отправляться в столицу южных соседей, а также в Литву и Польшу каждые два часа.

«Город Рига и рижский аэропорт станут для жителей Эстонии гораздо ближе, а добраться до них можно будет как минимум на два часа быстрее, чем на личном автомобиле или на автобусе, – прокомментировала руководитель Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве. – Примерный график движения и цена билетов делают поезда серьезной альтернативой и для путешествующих самолетами, особенно, если пунктом назначения является центр Риги, и дальше лететь из Риги вы не планируете».

Первоначальное расписание движения предусматривает наряду со скоростными поездами, движущимися со скоростью до 249 км/ч, еще и региональные поезда, скорость которых составляет до 200 км/ч, а также содержит предложение ежедневно отправлять как минимум один автомобильный ночной поезд в направлении Варшавы и Берлина.

«В последние годы в Европе вновь растет популярность ночных поездов, поскольку, отправляясь в отпуск, люди предпочитают сочетание скорости поезда и комфорта собственного автомобиля, – отметила Рийа Силлаве. – Автотуризм всей семьей не чужд и жителям Эстонии, и именно таким пассажирам придется по вкусу ночной поезд, который к утру доставит их в Варшаву, вместо того, чтобы проводить 13-14 часов на шоссе среди грузовых фур». Фактический график движения поездов, разумеется, будет зависеть от спроса и решений оператора.