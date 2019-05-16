Чт, 16.05.2019
Центристской партии необходимо пойти на столкновение с EKRE по какому-то вопросу. Пеэтер Хельме

Стыдно! Известная французская газета ошиблась с именем эстонского министра

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Prantsusmaa paremäärmusliku Rahvusrinde juht Marine Le Pen kohtus Tallinnas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmetega, teiste seas ka siseminister Mart Helmega. Paraku nimetas Prantsuse meedia Le Penist kirjutavas artiklis Eesti siseministriks hoopis Andres Anveltit.

ФОТО: AlainROBERT/SIPA / AlainROBERT/SIPA / Scanpix

Вторая по величине газета Франции Le Figaro во вчерашней статье о деятельности Марин Ле Пен ошиблась с именем министра внутренних дел Эстонии, написав, что им является Андрес Анвельт.

В среду Le Figaro опубликовала статью, в которой говорится о возрождении фашизма в Европе и о связях главы французской крайне правой партии "Национальный фронт " Марин Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным.

В статье цитируются слова бывшего французского министра по европейским делам Натали Луазо о тесных связях Марин Ле Пен не только с  Путиным, но и с главой правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским и министром внутренних дел Эстонии.

Но здесь Луазо совершила ошибку, назвав главой МВД Эстонии Андреса Анвельта. Ошибку не заметила и не исправила и Le Figaro.  Нынешний министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в статье не упоминается.

"Марин Ле Пен и ее друзья испытывают очень большую симпатию к лидеру России Владимиру Путину. Эта крайне правая группа, которую они хотят построить - группа Путина в Европарламенте", - цитирует Le Figaro слова Луазо.

Марин Ле Пен в рамках своего европейского турне во вторник посетила и Эстонию. Цель ее визита - найти поддержку для планируемой крайне правой фракции в Европейском парламенте.

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