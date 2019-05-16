Стыдно! Известная французская газета ошиблась с именем эстонского министра

Вторая по величине газета Франции Le Figaro во вчерашней статье о деятельности Марин Ле Пен ошиблась с именем министра внутренних дел Эстонии, написав, что им является Андрес Анвельт.
В среду Le Figaro опубликовала статью, в которой говорится о возрождении фашизма в Европе и о связях главы французской крайне правой партии "Национальный фронт " Марин Ле Пен с президентом России Владимиром Путиным.
В статье цитируются слова бывшего французского министра по европейским делам Натали Луазо о тесных связях Марин Ле Пен не только с Путиным, но и с главой правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским и министром внутренних дел Эстонии.
Но здесь Луазо совершила ошибку, назвав главой МВД Эстонии Андреса Анвельта. Ошибку не заметила и не исправила и Le Figaro. Нынешний министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в статье не упоминается.
"Марин Ле Пен и ее друзья испытывают очень большую симпатию к лидеру России Владимиру Путину. Эта крайне правая группа, которую они хотят построить - группа Путина в Европарламенте", - цитирует Le Figaro слова Луазо.
Марин Ле Пен в рамках своего европейского турне во вторник посетила и Эстонию. Цель ее визита - найти поддержку для планируемой крайне правой фракции в Европейском парламенте.