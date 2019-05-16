«Подвергает опасности жизни людей»: таллиннского пассажира возмутило поведение водителя автобуса

«Это заставляет задуматься, безопасны ли вообще таллиннские городские автобусы», - говорит читатель.

Он рассказал, что перед водителем автобуса был планшет с подсоединенными наушниками, была включена какая-то передача (пассажиру показалось, что речь идет о каком-то российском новостном канале).

Водитель автобуса во время движения смотрел на планшете телепередачу. ФОТО: Erakogu

«Совершенно неприемлемо, что водитель автобуса так просто подвергает опасности жизни и здоровье пассажиров. Хотелось бы в связи с этим спросить, что о себе думает этот водитель и действительно ли человек не способен подумать о том, что рискуе5т не только собой. Неужели TLT не проводит для водителей соответствующие курсы?» - волнуется автор фото.

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) осудила произошедшее. Специалиста по связям с общественностью TLT Иво Парбус сказал, что они, безусловно, не поддерживают представляющее опасность поведение на дороге. «Благодарим горожанина, который прислал видео, поскольку благодаря этому мы смогли заняться данным случаем и исключить в дальнейшем повторение подобных инцидентов», - говорит Парбус.

По его словам, задача TLT – обеспечивать в Таллинне бесперебойный, удобный и безопасный общественный транспорт и для это делается все возможное.

«Но и в ряды наших водителей автобусов попадают те, кто не следует элементарным требованиям безопасности. Наша обязанность таких работников выявить и изменить их манеру поведения. Этого водителя автобуса ждут серьезная беседа и наказание. Если водителя ловят за неуместным поведением в первый раз, он остается без доплаты, при повторном нарушении следует письменное предупреждение и если он не выносит из этого урок, нарушителя увольняют с работы. Хотя на рынке труда и ощущается нехватка водителей автобусов, это не значит, что мы должны держать на работе тех, для кого неважна безопасность пассажиров», - говорит Парбус.

TLT AS просит пассажиров и в дальнейшем сообщать о значительных нарушениях правил безопасности, поскольку это помогает очищать ряды TLT от безответственных водителей. «В то же время мы заверяем, что большинство наших водителей автобусов, трамваев и троллейбусов ведут себя на дороге ответственно, а при общении с пассажирами - вежливо», - сказал он.