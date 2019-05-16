Чт, 16.05.2019
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Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

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Владимир Зеленский.

ФОТО: Arina Lebedeva / Arina Lebedeva/TASS / Scanpix

Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00. Такое решение украинский парламент принял в четверг, пишет Postimees со ссылкой на «Интерфакс», AP и BNS.

Как сообщил корреспондент «Интерфакс», решение-законопроект №10270-2 поддержали 315 депутатов.

Дата инаугурации дает будущему президенту семь дней для досрочного роспуска парламента. В противном случае нынешний состав Верховной Рады продолжит работу до окончания своего мандата в конце ноября этого года.

Зеленский говорил, что планирует распустить парламент, поскольку нынешний состав, по его оценке, утратил доверие народа.

21 апреля Зеленский уверенно выиграл второй тур президентских выборов у нынешнего главы  Украины Петра Порошенко.

В Верховной Раде Украины сейчас находится преобладающее большинство союзников Порошенко.

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