Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая

Торжественное заседание Верховной Рады, на которой Владимир Зеленский принесет присягу и официально вступит в должность президента Украины, начнется в понедельник, 20 мая, в 10.00. Такое решение украинский парламент принял в четверг, пишет Postimees со ссылкой на «Интерфакс», AP и BNS.
Как сообщил корреспондент «Интерфакс», решение-законопроект №10270-2 поддержали 315 депутатов.
Дата инаугурации дает будущему президенту семь дней для досрочного роспуска парламента. В противном случае нынешний состав Верховной Рады продолжит работу до окончания своего мандата в конце ноября этого года.
Зеленский говорил, что планирует распустить парламент, поскольку нынешний состав, по его оценке, утратил доверие народа.
21 апреля Зеленский уверенно выиграл второй тур президентских выборов у нынешнего главы Украины Петра Порошенко.
В Верховной Раде Украины сейчас находится преобладающее большинство союзников Порошенко.