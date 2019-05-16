Чт, 16.05.2019
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  • В Тарту мужчина пытался украсть парфюмерию и продукты

В Тарту мужчина пытался украсть парфюмерию и продукты

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Pikanäpumees ihus hammast ka ilutoodetele. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Toomas Huik

В среду работник охранной фирмы сообщил в полицию, что задержал в тартуском торговом центре на улице Туру мужчину, укравшего различный товар в отделах парфюмерии и косметики и продовольственных товаров, пишет Postimees.

Полиция задержала 48-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и доставила его в участок. Товар был возвращен магазину неповрежденным.

В отношении граждан, покушающихся на чужое имущество, стоит быть внимательным и на старом летном поле Раади. В частности, в полицию поступило сообщение, что 14 мая вечером из стоявшего здесь незапертого автомобиля был украден оставленный без присмотра телефон iPhone. Кражей был нанесен ущерб в 450 евро.

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