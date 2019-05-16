В Тарту мужчина пытался украсть парфюмерию и продукты

Полиция задержала 48-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и доставила его в участок. Товар был возвращен магазину неповрежденным.

В отношении граждан, покушающихся на чужое имущество, стоит быть внимательным и на старом летном поле Раади. В частности, в полицию поступило сообщение, что 14 мая вечером из стоявшего здесь незапертого автомобиля был украден оставленный без присмотра телефон iPhone. Кражей был нанесен ущерб в 450 евро.