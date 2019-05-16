Скандальный националист: «импорт» учителей из России для русских школ – угроза для безопасности Эстонии

«По всем законам логики, русские школы из-за нехватки кадров уже давно должны были умереть естественной смертью, но они до сих пор чертовски жизнеспособны и все набирают ход», - пишет Бём.

«Как выяснилось теперь и как это подтвердили депутаты Таллиннского горсобрания, в нашей стране жизнеспособность русскоязычного школьного образования обеспечивается благодаря импорту учителей из России и других стран СНГ», - утверждает он.

«К сожалению, по объективным причинам мы не можем воспрепятствовать этой губительной и подлой практике с помощью Министерства образования, поскольку министерство не находится в сфере ответственности EKRE, однако, учитывая безопасность нашего государства, это необходимо немедленно сделать! Люди, которые организуют этот «импорт» и те, кто его одобряет и дают на это свое разрешение, мягко говоря, либо полезные идиоты, либо сознательные враги эстонского государства, - полагает Бм. - Только идиот не понимает, как, чему и в каком ключе могут научить местную русскую молодежь приехавшие из России – особенно из путинской России! - педагоги, выросшие, воспитанные и обученные в тамошней системе образования и в той духовности и ментальности! Или те, кто, живя здесь, выбрал российское гражданство».

Массового наплыва учителей из России нет

Rus.Postimees выборочно поинтересовался у директоров школ с русским языком обучения, работают ли под их руководством педагоги из России и стран СНГ. Судя по разговорам с директорами, до которых удалось дозвониться, информация Бёма не подтверждается.

Так, директор нарвской гимназии Солдино Любовь Фомина в ответ на наш запрос заявила, что ни один учитель из России и прочих стран СНГ в этой школе не работает.

Директор нарвской школы Паю Людмила Смирнова ответила, что учителя с гражданством России в школе есть, но они давно являются постоянными жителями Эстонии. Граждан других стран СНГ среди учителей нет. На вопрос, проявляют ли учителя из России интерес к работе в этой школе, Смирнова подтвердила, что подобные запросы она порой получает, но они, как правило, касаются вакансий, которых в ее школе нет.

Схожий ответ дал и директор таллиннской Ласнамяэской гимназии Андрей Канте. По его словам, учителей из России в его школе нет, но работает один человек из Латвии. Свои резюме учителя из России периодически присылают, но по тем предметам, в преподавателях которых надобности на данный момент нет, сказал Канте.