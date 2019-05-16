Раскрыта стоимость самой дорогой недвижимости мира

Квадратный метр элитной недвижимости Монако стоит в среднем 48,8 тысячи евро, это на 237 процентов выше показателей Парижа и на 194 процента — Лондона.

Ставки аренды элитной недвижимости в княжестве также оказались максимальными среди всех мировых рынков, уточняется в исследовании. Съемное жилье в дорогом сегменте оценивается в Монако в среднем из расчета 1,2 тысячи евро за квадратный метр.

По оценке Savills, в 2018 году стоимость квадратного метра элитной недвижимости Монако выросла на 18 процентов, количество сделок с высокобюджетной недвижимостью увеличилось на 31 процент. Особенно выраженным прирост оказался в сегменте недвижимости стоимостью выше пяти миллионов евро за объект. Продажи таких лотов увеличились за год на 42 процента.