Фото: в центре Таллинна открылся уникальный парк развлечений

ФОТО: PARK’la

По словам основателя парка развлечений PARK’la Сийма Тукка, идея открыть заведение, которое предлагало бы посетителям разнообразные виды спортивного и развлекательного времяпрепровождения, возникла во время путешествия за границей. «Эстонское лето очень короткое, поэтому следует максимально наслаждаться солнечными днями на улице, – говорит Тукк. – На самой большой открытой террасе в самом центре города мы собрали очень много разнообразных увлекательных аттракционов, которые позволят весело проводить время как в одиночку, с друзьями, так и с семьей».

ФОТО: PARK’la

Одним из самых уникальных аттракционов парка развлечений является симуляция бейсбола, которая позволяет виртуально совершенствовать точность ударов во время игры в бейсбол. Можно испытать свои умения также в различных играх в футбол – среди них, например, гигантская версия настольного футбола, где на игровом поле находятся сами люди вместо обычных фигурок футболистов, прикрепленных к штангам игрального стола. Кроме того, имеется большая мишень для игры в дартс, где игроки соревнуются в точности бросков, забивая футбольные мячи вместо дротиков. Помимо многочисленных прочих возможностей, предлагается также игра в баскетбол «4 в ряд», летний керлинг и гольф «4 в ряд». Многие из этих спортивных игр будут представлены в Эстонии впервые.

ФОТО: PARK’la

В парке развлечений также работает кафе, где предлагаются прохладительные напитки, аппетитные гамбургеры, вкусные пирожные и мороженое ручного изготовления.