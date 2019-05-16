Кокорин выбрал местo для отсидки

28-летний форвард рассматривает вариант обжалования приговора.Если решение суда останется в силе, он выразил желание отбывать наказание именно в регионе, где футболист родился.

Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области. В десять лет форвард переехал в Москву, где жил и учился в школе-интернате «Локомотива».