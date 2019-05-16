Чт, 16.05.2019
Мэр Таллинна Михаил Кылварт, готовы ли Вы сотрудничать с EKRE в Таллинне? Раймонд Кальюлайд

Кокорин выбрал местo для отсидки

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Russian footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, is escorted to his court hearing in Moscow on April 9, 2019. - Disgraced Russian footballer, Krasnodar midfielder Mamaev, appeared in court on April 9, 2019, after committing a series of assaults on October 8, 2018, at the end of a night out in Moscow. Mamaev along with fellow footballer Alexander Kokorin, a Zenit Saint Petersburg forward, attacked the driver of a television host and damaged her Mercedes, and were then caught on video attacking two Russian trade ministry officials in an upscale Moscow cafe. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Российский нападающий «Зенита» Александр Кокорин хочет отбывать наказание в Белгородской области, сообщает «Р-Спорт».

28-летний форвард рассматривает вариант обжалования приговора.Если решение суда останется в силе, он выразил желание отбывать наказание именно в регионе, где футболист родился.

Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области. В десять лет форвард переехал в Москву, где жил и учился в школе-интернате «Локомотива».

8 мая суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил год и пять месяцев лишения свободы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ