Английские клубы возмущены решением УЕФА сыграть финал Лиги Европы в Азербайджане

«Все в «Арсенале» рады выходу в финал Лиги Европы УЕФА и с нетерпением ждут матча с «Челси» в среду, 29 мая.

Тем не менее мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» максимум 6000 билетов на стадион вместимостью более 60 тыс. человек. Время покажет, смогут ли даже 6000 болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая, насколько сложным является подобное путешествие.

У нас 45 тыс. обладателей абонементов, и пропустить матч такому числу поклонников из-за того, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно. Реальность такова, что любой клуб, который дошёл бы до финала, не смог бы удовлетворить спрос со стороны фанатов.

Мы получили много жалоб от наших поклонников по этому поводу и полностью разделяем их опасения.

От имени наших болельщиков мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места проведения финальных матчей, а также как при этом учитываются требования фанатов.

Мы настоятельно призываем УЕФА учитывать логистику и пожелания болельщиков при будущих выборах мест проведения финалов, так как произошедшее в этом сезоне является неприемлемым и не должно повториться. Мы будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения подобной ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английского клуба.

Выразил недоумение по поводу проведения финала Лиги Европы в Баку и тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

«Конечно, поездка в Мадрид — это очень дорого. Но этот город хотя бы не находится в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку – это забавно. Не знаю, что подавали на завтрак людям, которые так решили. В прошлый раз финал Лиги чемпионов принимал Киев. Это замечательный город, но вероятность того, что российская команда или команда из этой части света выйдет в финал, была очень низка. Понятия не имею, как добираться до Баку и есть ли туда постоянные рейсы.

Подобные решения должны быть куда более взвешенными, разумными. Это выглядит безответственно. Не знаю, каковы критерии выбора городов. Может быть, изначально нужно договариваться о снижении или хотя бы заморозке цен в городе на время проведения матча. Слышал, что номер за 100 фунтов сейчас сдают за 2700. Это просто сумасшествие», – приводит слова Клоппа Sky Sports.