Ратас о вотуме недоверия Хельме: Центристская партия не будет участвовать в этом цирке

Если Партия реформ хочет провести предвыборную кампанию, пусть проводит, но это нужно делать на встречах на улицах и в народных домах, сказал Ратас. «Будет ли Центристская партия участвовать в этом цирке? Не будет», - сказал Ратас.

Реформистская фракция Рийгикогу в четверг решила инициировать вотум недоверия Марту Хельме. «В течение двух недель с момента вступления правительства в должность министр внутренних дел Март Хельме успел нанести имиджу Эстонии, доверию к стране неисчислимый ущерб. Такому человеку нельзя доверять пост ни министра внутренних дел, ни должности замещающего премьер-министра», - сказала Каллас.