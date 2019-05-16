Ратас о вотуме недоверия Хельме: Центристская партия не будет участвовать в этом цирке

По словам премьер-министра Юри Ратаса, план выразить недоверие главе МВД Марту Хельме является частью предвыборной кампании Партии реформ.
Если Партия реформ хочет провести предвыборную кампанию, пусть проводит, но это нужно делать на встречах на улицах и в народных домах, сказал Ратас. «Будет ли Центристская партия участвовать в этом цирке? Не будет», - сказал Ратас.
Реформистская фракция Рийгикогу в четверг решила инициировать вотум недоверия Марту Хельме. «В течение двух недель с момента вступления правительства в должность министр внутренних дел Март Хельме успел нанести имиджу Эстонии, доверию к стране неисчислимый ущерб. Такому человеку нельзя доверять пост ни министра внутренних дел, ни должности замещающего премьер-министра», - сказала Каллас.
Она добавила, что фракция Партии реформ начнет составлять текст заявления о вотуме недоверия Марту Хельме, а затем искать поддержку среди всех депутатов парламента.