Как обустроить дом площадью тридцать три квадрата: пример из Швеции

Дом недалеко от Стокгольма миниатюрен донельзя: в нем всего 33 квадратных метра. Правда, это совсем не критично: жильцам дома повезло с живописным видом из окон, озером в пяти минутах ходьбы и, что немаловажно, с рациональной планировкой. Здесь предусмотрели все, чтобы маленькое пространство сделать комфортным для жизни.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Например, не забыли о том, что открытое пространство смотрится более просторным и цельным, и поэтому отказались от межкомнатных дверей, локально заменив их, где нужно, плотными шторами. Учли, что экономить метры лучше на спальне, и организовали две удобные ниши с полками, местным освещением и выдвижными ящиками для хранения. Наконец, сгруппировали кухню, гостиную и столовую в просторную общественную зону. От спален ее отделяет печь.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

За декор, детали и атмосферу уюта отвечают интерьерные стилисты стокгольмской риэлторской компании Bjurfors Näringsliv. Выбранные для этого интерьера комоды из ИКЕА, кресла с обивкой в клетку и ультрамодные кожаные ручки хорошо сочетаются с отделкой из дерева, а однотонный текстиль и детали синего цвета уравновешивают обстановку и не дают ей превратиться в кантри.

Интерьер этого компактного дома продуман с тщательной экономией каждого сантиметра, но сделать его по-настоящему просторным, конечно, не удастся, как бы ни хотелось. Однако скромные размеры дома с лихвой компенсирует экстерьер: только взгляните на эту стильную широкую террасу со скамейками и сложными ступенями! Здесь вполне хватит места, чтобы расставить уличную мебель, добавить декора и позвать друзей. Поместятся все.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru