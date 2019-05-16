Картина дня: план о вотуме недоверия Хельме, асоциалы в Ласнамяэ и опасное поведение водителя автобуса

«Хочу заплатить штраф, но не могу»: водитель-лихач получил через год странное извещение

Если в стране ЕС нарушить ПДД - например, камера установит превышение скорости, штрафа не избежать. Чтобы извещение дошло, требуется время, но однажды оно наступит: житель Пярну, превысивший скорость в Литве, получил извещение почти через год. Читать далее...

В Эстонии стартует голосование на выборах в Европарламент: смотрите, где расположены участки

С сегодняшнего дня можно проголосовать на выборах в Европейский парламент: в 9:00 начнется электронное голосование и в 12:00 – голосование в уездных центрах. Читать далее...

Поездом из Таллинна в Ригу: менее двух часов в пути, билет за 38 евро

По плану, скоростные поезда Rail Baltica будут отправляться из Таллинна четыре раза в день. Поездка до центра Риги займет 1 час 42 минуты, а предполагаемая цена билета составит 38 евро. Читать далее...

Самый экологичный бензин оказался запрещен в Эстонии из-за биоприсадки

Смотрите и удивляйтесь: во времена изобилия в Эстонии кончилось дорогое специальное топливо, алкилатный бензин для небольших моторов. Владельцы пил и скромных газонокосилок ищут его везде и не могут найти, поскольку алкилатный бензин больше нельзя ввозить в Эстонию с прошлой весны. Читать далее...

Несколько дней беспомощно пролежала в собственных испражнениях: страшная реальность ухода на дому

«Я с детства чувствовала себя опекуном родственников», - говорит теперь занимающаяся этим на профессиональной основе Марион Тедер. У ее отца была шизофрения в тяжелой форме, которая сильно повлияла и на психику матери. Читать далее...

Вместо газона начали строить парковку, жители соседнего дома пытаются помешать этому